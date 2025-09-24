Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat că empatizează cu românii care au pensii mici, mai ales în perioadele dificile pe care le traversăm. Totuși, nu poate da garanții că pensiile vor fi indexate cu rata inflației la începutul anului viitor. Manole a explicat și de ce unele solicitări de încasare a ajutorului la energie sunt respinse.

Ce mesaj a avut ministrul Florin Manole pentru pensionari

Întrebat dacă indexarea pensiilor ar putea avea loc la anul sau va rămâne suspendată, ministrul Muncii a răspuns: „Nu vreau să anticipez pentru că nu știu care vor fi evaluările raportate la rectificarea bugetară”.

Manole a amintit apoi că PSD a propus ca pragul de impozitare CASS a pensiilor să fie de peste 4.000 de lei, nu de peste 3.000 de lei: „Asta ar fi făcut ca peste 790.000, aproape 800.000 de pensionari să nu plătească nicio contribuție în plus. Din păcate, n-am avut consens în legătură cu măsura asta, dar ea rămâne o măsură fezabilă dacă există interes general în coaliție pentru a proteja veniturile populației. Dar în același timp trebuie să ne uităm la subiecte de genul acesta, subiectele corecte, într-o perspectivă mai largă”.

„Pentru că, de fapt, ceea ce afectează cetățenii este scăderea puterii de cumpărare. Iar scăderea puterii poate fi temperată atunci când avem, de exemplu, plafonarea prețurilor la alimentele de bază, care ar favoriza pe cei cu venituri mici și nu ar avea un impact bugetar direct, în sensul că statul nu ar pierde niște bani, n-ar da niște bani, sigur, poate ar încasa mai puțin TVA, dar în primul și în primul rând, cetățenii ar beneficia de această plafonare”, a mai declarat Florin Manole, la

Ce a spus Manole despre sprijinul pentru plata facturilor la energie

Ministrul Muncii a mai afirmat că unele persoane au fost respinse de la acordarea pentru energie deoarece au completat documentele greșit: „Există cazuri de persoane care fie au completat eronat, fie sunt cazuri neclare de ce au fost respingi de , există un call center pe care îl are Anepis, care funcționează permanent în timpul programului de lucru și care a sunat deja mii și mii de oameni din toată țara pentru a încerca să identifice problemele, pentru a căuta soluții la problemele fiecăruia”.

Florin Manole a amintit apoi că înscrierile pentru a beneficia de acest sprijin se fac nu doar prin platforma STS, ci și prin administrația locală, Poșta Română și Agenția Națională pentru Inspecție și Plăti Sociale.

„Trebuie să aveți în vedere faptul că acest tichet este pentru locuri de consum. Și dacă într-adevăr într-un loc de consum există un venit mediu peste limită pentru că cineva din fericire să zicem, lucrează în gospodăria respectivă, este angajat undeva și are un venit foarte mare atunci evident că media per gospodărie va fi poate chiar mai sus decât pragul. Trebuie văzut fiecare caz cu specificul lui Dar cu siguranță toate aceste instrumente, platformă, administrația locală, Poșta și call center-ul de la ANEPIS vor face ca în cea mai mare măsură cei care pot și trebuie să beneficieze pentru că se încadrează în criteriile din ordonanță să beneficiezi real de acești bani”, a mai declarat ministrul Muncii, pentru Antena 3 CNN.