Acasa » Politică » Ministrul Florin Manole (PSD) invocă Biblia ca să-l convingă pe Robert Sighiartău (PNL) să susțină măsurile sociale (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 mart. 2026, 14:21
Florin Manole (PSD) și Robert Sighiartău (PNL). Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Schimbul de replici Manole – Sighiartău
  2. Parlamentarii s-au încurcat în voturi

Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a invocat Biblia într-o discuție cu deputatul Robert Sighiartău (PNL), în încercarea de a-l convinge să susțină propunerile social-democrate de ajutor pentru persoanele vulnerabile și pensionari. Propunerile, incluse într-un amendament la legea bugetului de stat pe 2026, au fost până la urmă respinse.

Schimbul de replici Manole – Sighiartău

Manole: Ești ultimul care avea dreptul moral să facă așa ceva. În 2019, ai pus amendament să crească alocațiile, că erai în Opoziție, și acum, că ești la guvernare și avem toate șansele, nu mai vrei…

Sighiartău: Dle ministru, câți bani europeni ai atras din Fondul Social European de când ești ministru?

Manole: Tu nu știi cifre, tu știi doar discuții politice. Robert, tu nu crezi ce spui. Să nu minți îți zice porunca! Să nu minți!

Parlamentarii s-au încurcat în voturi

Amendamentul prevedea alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru ajutoare destinate familiilor vulnerabile și pensionarilor cu venituri sub 3.000 de lei.

A ieșit haos după ce parlamentarii AUR, așteptați să voteze amendamentul, până la urmă nu l-au mai votat. A urmat apoi o întreagă discuție dacă amendamentul a trecut sau nu.

Președintele de ședință, Bogdan Huțucă (PNL), a susținut că amendamentul PSD nu a trecut. În schimb, PSD-iștii au spus că noțiunea „prezent, nu votez” – poziția parlamentarilor AUR – nu apare în regulamentul Camerei Deputaților, deci trebuie luate în calcul strict voturile exprimate, care au fost în majoritate „pentru”.

Ministrul Florin Manole a subliniat că interpretarea ar trebui să țină cont de voturi, nu de numărul total de participanți.

Până la urmă, Bogdan Huțucă a anunțat că amendamentul nu a fost adoptat, întrucât cele 23 de voturi „pentru” sunt sub pragul de 26 necesar.

