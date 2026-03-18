Tensiuni și circ în comisiile de buget după un vot controversat pe amendamentul PSD. Disputa s-a iscat imediat între PNL și PSD privind interpretarea rezultatului.

Tensiuni și circ în Parlament. De ce a izbucnit scandalul în comisiile de buget

Ședința comisiilor reunite de -finanțe a degenerat într-un conflict deschis între parlamentari, după votul asupra amendamentului propus de PSD pentru suplimentarea bugetului social cu 1,1 miliarde de lei.

Deși votul a fost exprimat, interpretarea rezultatului a creat confuzie și a dus la un schimb dur de replici între reprezentanții partidelor din coaliție.

Ce a arătat, de fapt, rezultatul votului

Conform datelor anunțate în sală, s-au înregistrat 23 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și o abținere. Cu toate acestea, președintele de ședință, Bogdan Huțucă, a susținut că amendamentul nu a fost adoptat.

Decizia sa a fost contestată imediat de parlamentarii PSD, care au interpretat votul în mod diferit.

De unde a pornit disputa privind regulamentul

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut că amendamentul ar trebui considerat adoptat, deoarece majoritatea se calculează în funcție de voturile exprimate.

„În calitatea mea vremelnică de lider de grup la Senat, vă pot confirma lucrul ăsta. Discutăm doar de voturile exprimate. Se face majoritatea din voturile exprimate. S-au exprimat colegii, rezultatul este cel care este. Îl luăm ca atare. A trecut!”, a spus Zamfir.

În schimb, Bogdan Huțucă a invocat necesitatea aplicării regulamentului ședințelor comune.

„Aveți dreptate! Așa e la Senat, așa e și la Cameră! Suntem într-o activitate comună. Avem un regulament al activităților comune? Cum la Senat, după regulamentul Senatului, este cum spuneți dumneavoastră, cum la Cameră după regulamentul Camerei este identic, trebuie să ne uităm în regulamentul activităților comune.”, i-a spus Huțucă.

Tensiuni și circ în Parlament. Cum a escaladat conflictul în sală

Schimbul de replici a devenit rapid tensionat, fiecare tabără susținând o interpretare diferită a regulilor.

„Vă rog eu, spuneți-mi care este diferența! Care e problema? Dacă Senatul ia act de voturile exprimate, care e problema? Nu încercați să forțați procedura! Amendamentul a trecut!”, a insistat Daniel Zamfir.

De cealaltă parte, președintele de ședință a cerut o pauză pentru clarificări.

„Trebuie să citim regulamentul activităților comune pentru că suntem o ședință comună. Facem așa! Suspendăm ședința 5 minute. Ne adunăm, ne uităm pe regulament și venim cu o soluție comună! Lăsați-mă să mă clarific! 5 minute, da?”

Ce au spus ceilalți prezenți la ședință

În dezbatere au intervenit și alți membri ai Guvernului și Parlamentului.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că interpretarea ar trebui să țină cont de voturi, nu de numărul total de participanți:

„În regulament e trecut numărul de voturi, nu numărul de membri!”, a spus Manole, potrivit .

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a criticat situația:

„Stimați colegi, de peste o jumătate de oră după ce s-a încheiat votul discutăm de semantică și introducem în regulament chestiuni care nu sunt în regulament, respectiv această opțiune prezent nu votez. Lumea se uită la noi, o țară întreagă, vede cum partide din aceeași coaliție care și-au propus să salveze țara se ceartă ca la ușa cortului pe chestiuni de semantică și limba română. E elocvent că 23 din 43 au votat pentru acest amendament se încearcă să nu mai fie valabil invocându-se lucruri care nu sunt în regulament!”

Tensiuni și circ în Parlament. Care a fost poziția opoziției

Parlamentarul USR Adrian Echert a susținut că interpretarea corectă ar trebui să țină cont de numărul celor prezenți în sală.

„Interpretarea la ședința comună este mult mai clară. Mergem cu amendamentele acolo, cum au ieșit de aici că nu au întrunit majoritatea voturilor celor prezenți, pentru că așa scrie.”

Cum s-a încheiat ședința

După reluarea discuțiilor, tensiunile au continuat, iar Bogdan Huțucă a anunțat că amendamentul nu a fost adoptat, invocând lipsa majorității necesare.

Acesta a precizat că cele 23 de voturi „pentru” sunt sub pragul de 26 necesar pentru adoptare.

În semn de protest, parlamentarii PSD au părăsit ședința, anunțând că nu vor mai participa la dezbateri până la clarificarea situației.

Ședința a continuat în absența acestora, cu participarea celorlalte partide parlamentare.