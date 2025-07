Ministrul Justiției, despre tăierea sporurilor: „Nu se poate face decât într-un cadru legislativ, care să fie coerent și care să fie adecvat unor necesități concrete” (VIDEO)

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a oferit detalii despre discuțiile pe care le-a avut cu reprezentanții grefierilor în urma nemulțumirilor generate de tăierea sporurilor pentru condiții vătămătoare.

Într-o intervenție pentru emisiunea “Politica zilei”, cu Ioana Constantin, Radu Marinescu a precizat că Ministerul Justiției nu este angajator pentru profesia de grefieri:

“În ceea ce îi privește pe grefieri, țin să precizez că Ministerul Justiției nu este angajator în ceea ce privește profesia de grefier, dar în momentul în care la minister s-au prezentat grefieri nemulțumiți de situația creată am avut o discuție promtă cu reprezentanții Sindicatului Grefierilor, am examinat cu promitudine care sunt efectele Ordonanței și din perspectiva competențelor noastre instituționale și funcționale ce am putea face pentru a îmbunătăți situația acestora.

Împreună am convenit să definitivăm noul statut al grefierului corespunzător competențelor de inițiativă pe care le are Ministerul. Împreună am convenit să căutăm cele mai bune soluții și să le implementăm cât mai rapid pentru degrevarea personalului în Justiție de volumul foarte mare de muncă, pentru amplificarea eforturilor de digitalizare, pentru asigurarea în continure a proiectelor de infrastructură, tot ce ține de ministerul nostru pentru ca stabilitatea și eficiența în activitatea judiciară să fie asigurată”.

Referitor la sporurile mari pe care le primesc unii angajați din cadrul Ministerului Justiției, Radu Marinescu a precizat că tăierea lor se poate face doar în urma modificării cadrului legal existent:

“În ceea ce privește acțiunea cu privire la drepturi bănești trebuie să subliniem faptul că ea nu se poate face decât într-un cadru legislativ, care să fie coerent și care să fie adecvat unor necesități concrete în regim de proporționalitate. Deci dacă se va aprecia necesar să se facă o evaluare și eventuală intervenție ulterioare vom vedea. În momentul d efață noi punem în aplicare dispozițiile legale, așa cum sunt ele, inclusiv reccenta Ordonanță”.