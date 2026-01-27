B1 Inregistrari!
Detaliul care a ieșit la iveală din trecutul turcului evadat. Cum a ajuns să se pozeze cu PF Daniel și ce s-a întâmplat după vizita la Patriarhie

Ana Maria
27 ian. 2026, 11:37
Detaliul care a ieșit la iveală din trecutul turcului evadat. Cum a ajuns să se pozeze cu PF Daniel și ce s-a întâmplat după vizita la Patriarhie
Sursa foto: Basilica
Detaliul care a ieșit la iveală din trecutul turcului evadat. Atas Abdullah, un om de afaceri turc cunoscut drept „regele veiozelor”, a evadat de la Penitenciarul Rahova. Abdullah a fost condamnat la 22 de ani de închisoare după ce a ucis un polițist în 2015. Incidentul tragic a avut loc în timpul unui control rutier, când polițistul a fost târât pe capota mașinii pe o distanță considerabilă. Omul legii a murit în spital, după trei săptămâni de comă.

Cum a evadat Atas Abdullah și care este situația acum

Luni, 26 ianuarie, turcul a fost dat în urmărire națională după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova după o permisie de trei zile. Autoritățile suspectează că ar fi părăsit România și că s-ar afla deja în Turcia.

Cazul este acum în atenția Serviciului de Investigații Criminale, care investighează împrejurările evadării.

Detaliul din trecutul turcului evadat. Cum a ajuns Atas Abdullah să-l viziteze pe Patriarhul Daniel

În 2022, când se afla încă în regim închis, Atas Abdullah a făcut parte dintr-un „cor de colindători” format din deținuți de la Penitenciarul Rahova, care l-au colindat pe Patriarhul Daniel la Palatul Patriarhal. În acea fotografie memorabilă, Atas apare alături de șeful Bisericii Ortodoxe Române.

Din grupul de colindători făcea parte și actorul Alexander Zudor, condamnat pentru agresiuni sexuale, care susține că experiența în închisoare l-a schimbat.

Ce s-a întâmplat după vizita la Palatul Patriarhal

În iunie 2023, Atas Abdullah a încercat să folosească fotografia alături de Patriarhul Daniel pentru a convinge justiția să-i schimbe regimul de detenție, susținut de avocatul său cu argumentul că apropierea de o personalitate a statului ar demonstra o conduită ireproșabilă.

Apărătorul ales al petentului depune la dosarul cauzei trei fotografii, o caracterizare de la punctul de lucru, două diplome de participare, un certificat de naştere, precum şi concluzii scrise.

Precizează că acesta are și o activitate de programe educative, social-culturale și religioase, așa cum reiese din caracterizarea făcută de supraveghetorul punctului de lucru, unde a dat dovadă de hărnicie, devotament, implicare, conștiinciozitate în toate acțiunile la care a participat. (…)

Pe de altă parte, arată că o persoană care ajunge în preajma unui personalități proeminente a statului, cum ar fi preasfinția sa Patriarhului Daniel, nu credem că poate prezenta un risc, precizând că este o situație care spune multe despre conduita acestui om, care, într-adevăr, a făcut o faptă și gravă și reprobabilă pentru care și-a luat pedeapsa cuvenită, însă, odată cu punerea lui în detenție, a manifestat în toți acești 8 ani încercarea lui de a se realiza și de a se reintegra în societate…”, se arată în dosar, potrivit FANATIK.

Sursa foto: Basilica
