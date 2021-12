Ministrul Justiției, discuții cu omologii din Franța, Olanda, Italia și Germania. Cătălin Predoiu: După realizarea obiectivelor din MCV, România trebuie să rămână sub o singură monitorizare, ca restul statelor UE

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a participat vineri la Consiliul Justiție și Afaceri Interne de la Bruxelles, context în care a avut o serie de discuții bilaterale cu omologii săi din Franța, Olanda, Italia și Germania, cărora le-a transmis că România trebuie să rămână doar sub o singură monitorizare – Rule of Law Mechanism – imediat ce va realiza obiectivele din cadrul MCV, cum este și cazul celorlalte state UE.

Ce a discutat ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, cu omologii din Franța, Olanda, Italia și Germania

„Eric Dupond-Moretti, ministrul francez al Justiției, a detaliat prioritățile viitoarei Președinții franceze a Consiliului UE, orientate pe trei axe: combaterea discriminării, modernizarea justiției prin digitalizare și protecția mediului prin mijloace de drept penal. În plus, un interes deosebit va fi acordat coordonării autorităților naționale din SM pentru a preveni și combate fenomenul răpirilor internaționale de copii. Ministrul român al justiției a exprimat disponibilitatea pentru dialog în concretizarea priorităților președinției franceze. A punctat obiectivele reformei sistemului judiciar din România, menționând în acest context combaterea criminalității organizate, inclusiv prin echipele comune de anchetă dintre România și Franța”, menționează Ministerul Justiției.

Cătălin Predoiu a discutat și cu omologul său din Țările de Jos, Ferdinand Grapherhaus, căruia i-a vorbit despre obiectivele mandatului său în contextul Mecanismului privind statul de drept și al MCV, teme abordate și în discuția cu noul ministru federal al justiției din Germania, Marco Buschmann.

Discuțiile cu ministrul italian al justiției, Marta Cartabia, s-au axat pe tema executării mandatelor europene de arestare și a recunoașterii hotărârilor judecătorești în materie penală. În cadrul întrevederii au fost amintite și obiectivele privind reforma sistemului judiciar prevăzute în Programul de guvernare al Executivului de la București, a precizat Ministerul Justiției.

„În toate întâlnirile bilaterale, ministrul român a subliniat importanța eliminării dublei monitorizări (MCV și Rule of Law) imediat după ce România va realiza obiectivele din cadrul MCV, astfel încât țara noastră să rămână, ca toate celelalte state membre ale UE, sub o singură monitorizare, Rule of Law Mechanism, poziția sa fiind receptată cu maximă deschidere de către interlocutori. Dialogul cu aceste state membre va continua și în perioada următoare, inclusiv în cadrul unor întâlniri bilaterale mai ample, deja convenite între miniștri pentru prima parte a anului viitor.