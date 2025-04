Ministrul Justiției, după decizia Curții de Apel Ploiești: „Legea nu permite adoptarea unor soluții specifice contenciosului administrativ de suspendare sau anulare de către instanțele judecătorești a unor decizii sau hotărâri ale CCR” (VIDEO)

Ministrul Justiției, , a discutat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre faptul că, joi, a suspendat executarea hotărârii prin care Curtea Constituțională a României a anulat alegerile prezidențiale din decembrie 2024.

Marinescu a subliniat că, din punct de vedere legal, instanțele judecătorești din România nu au competența de a anula sau suspenda decizii ale Curții Constituționale deoarece legea nu prevede căi de atac în contencios administrativ pentru aceste hotărâri.

„Urmează să analizăm contextul în care aceasta a fost adoptată”

Marinescu a afirmat că va analiza contextul în care a fost adoptată hotărârea Curții de Apel pentru a determina eventuale acțiuni disciplinare.

“Așa cum am precizat întotdeauna în intervențiile mele publice, ca ministru al Justiției am ales să nu comentez mecanismul jurisdicțional tocmai pentru a asigura deplina independență a actului de justiție. Pe de altă parte, am observat și eu recent existența unei astfel de hotărâri judecătorești. Urmează să analizăm contextul în care aceasta a fost adoptată pentru a stabili în ce măsură pot să fie exercitate atribuții instituționale ale ministerului nostru cu privire la exercitarea unor verificări disciplinare, întrucât, strict la nivel teoretic discutând, nu există căi de atac în legislația din România prin care decizii sau hotărâri ale Curții Constituționale, care nu sunt acte administrative conform legislației, să fie atacate în contenciosul administrativ. Așadar, legea în momentul de față, nu permite adoptarea unor soluții specifice contenciosului administrativ de suspendare sau anulare de către instanțele judecătorești a unor decizii sau hotărâri ale Curții Constituționale.

Ce vă pot spune este că legea nu prevede nicio cale de atac în contencios administrativ împotriva deciziilor sau hotărârilor adoptate de Curtea Constituțională a României, care, potrivit Constituției și legii de funcționare a Curții Constituționale, stabilește foarte clar care sunt atribuțiile și specificitatea actelor Curții Constituționale a României. Pe scurt, Curtea nu prevede așa ceva”, a explicat ministrul.

„Acolo este prevăzută calea de atac a recursului în 5 zile de la pronunțare”

Ministrul Justiției a fost întrebat dacă există vreo posibilitate ca duminica viitoare să nu mai aibă loc alegerile prezidențiale, spre exemplu, dacă această decizie nu va fi anulată de Înalta Curte.

“Dacă este să analizăm efectele unei astfel de hotărâri judecătorești, veți observa că actele administrative care au fost adoptate de către Guvern în organizarea alegerilor nu sunt vizate de această hotărâre judecătorească, nu sunt suspendate sau anulate și, în consecință, organizarea alegerilor produce în continuare efecte, astfel încât vom avea în continuare alegeri. În ceea ce privește exercitarea căii de atac a recursului, aceasta poate să fie făcută, bineînțeles, și Înalta Curte de Casație și Justiție va avea posibilitatea să stabilească legalitatea”.

Chestionat dacă decizia Curții de Apel Ploiești poate fi anulată de Înalta Curte și dacă nu apare motivarea deciziei între timp, Marinescu a spus:

“Dacă ați observat pe portal, că informația deocamdată pe care o avem este din portalul instanțelor judecătorești, cu privire la hotărârea judecătorească esențializată, adică dispozitivul acesteia și ați observat că acolo este prevăzută calea de atac a recursului în 5 zile de la pronunțare, dacă nu greșesc, astfel încât calea de atac poate să fie exercitată în cele 5 zile de la pronunțare, așa cum este stabilit din dispozitiv”.

„Eu nu am cunoștință de așa ceva”

Întrebat dacă se poate pronunța Înalta Curte pe o decizie fără să vadă motivarea deciziei respective, ministrul Justiției a răspuns:

“Într-o astfel de discuție, în calitate de ministru al Justiției, nu pot intra în momentul de față.

Am o experiență profesională care, în momentul de față, este subsumată întru totul exercitării funcției publice de ministru al Justiției”.

De asemenea, ministrul a fost întrebat dacă există un precedent, dacă s-au mai pronunțat instanțe superioare în ideea anulării unei decizii a unei instanțe inferioare până la publicarea motivării.

“În primul rând, nu am cunoștință în jurisprudența românească de o anulare sau o suspendare a unei hotărâri sau a unei decizii a Curții Constituționale a României de către instanțele de judecată.

Eu nu am cunoștință de așa ceva.

În ceea ce privește aprecierea de către Înalta Curte de Casație și Justiție asupra văditei legalități sau nelegalități a acestei hotărâri, în prezența sau în absența motivării efective, asta este o apreciere pe care o va face întru totul completul de judecată care va analiza acest recurs și, repet, nu am libertatea pe care un alt comentator juridic o poate avea, de a se exprima asupra posibilelor soluții ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, tocmai pentru că sunt ministrul Justiției și doresc să asigur deplina imparțialitate”.