Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, despre scandalul de la Romsilva: „În 2023, 113 milioane de lei au fost dați pe bonusuri de pensionare”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a făcut noi comentarii joi, într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, despre cazul fostului director Romsilva Teodor Țigan, care a dat în judecată Regia pentru că i-a fost întrerupt contractul individual de muncă, semnat după pensionare.

Diana Buzoianu a precizat că fostul director Romsilva este supărat penru că a crezut că va rămâne pe post pentru eternitate:

“Domnul director din direcția Silvica este foarte, foarte supărat pentru că după ce a luat 100 de mii de euro, s-a mai și angajat înapoi în direcția Silvica și este foarte supărat că nu-i continuă perpetu acest contract după pensionare din nou angajat pentru că, evident, postul respectiv este creat doar pentru oameni care au rămas acolo pentru eternitate”.

Diana Buzoianu a precizat că și în situația în care ea nu ar fi preluat mandatul de ministru, contractul lui Teodor Țigan nu ar fi putut continua, având în vedere valul de reacții negative:

“Nu, nu cred. Pentru că, în primul rând, acest contract a fost încheiat, desfințat înainte să vin eu în minister. Și sunt ferm convinsă că, în fața unei presiuni publice, cum a fost cea în cazul dumnealui, era absolut imposibil să-i fie prelungit contractul”.

Minisrul Mediului a precizat că acesta nu este un caz unic la nivelul Romsilva:

“În 2023, 113 milioane de lei au fost dați pe bonusuri de pensionare. În 2024, 54 de milioane de lei au fost dati și suma a scăzut și pentru că a fost, la un moment dat, acest scandal. Din acel moment, au fost blocate și a fost dată o ordonanță care să blocheze plățile pentru beneficiile, pentru aceste bonusuri de pensionare”.

Diana Buzoianu a precizat că acest caz arată de ce este nevoie de o reformă a Romsilva:

“Cred că este un caz care ne arată foarte clar de ce e nevoie de o reformă. O reformă la Romsilva. Astăzi, Romsilva are în activitățile din codurile CAEN pe care le-ar putea desfășura, inclusiv producerea de băuturi carbogazoase. Eu n-am înțeles exact. Am luat pixul și așa am făcut pe această activitate. Am desenat un X mare pe ea. Știți, și dacă aduce, eu nu știu dacă aduce bani în bugetul Romsilva, dar pe de altă parte, Romsilva trebuie să se îndepărteze de la a mai face 100 de activități extra în detrimentul oamenilor care trebuie să fie atenți și ca o singură misiune să aibă să se ocupe de păduri, de gestionarea pădurilor, administrarea pădurilor”.

Ministrul Mediului a mai precizat că activitatea Romsilva trebuie în primul rând să rezolve problema pădurilor:

“Romsilva azi se ocupa și de un hotel de 40 stele din București, se ocupa și de cai, se ocupa și de herghelii, se ocupa și de cabane, se ocupa și de băuturi carbo-gazoase. Nu poți. Nu poți. După aia te întrebi de ce nu sunt gestionate corect pădurile, de ce nu sunt suficient de mulți oameni. Pentru că dacă împarți activitatea Romsilvei în atât de multe pătrățele și chiar și dumnealor, ne-au spus foarte clar, inclusiv la dezbateri, că vor să renunțe la o parte din aceste activități. Și atunci, propunerea de reformă cu care eu o să vin pe masă în câteva zile va fi în felul următor. Activitățile vor fi contabil separate, ca să ne dăm seama care este eficient pe economic și care nu, și unde sunt găuri negre, acea activitate secundară nu va mai trebui să fie desfășurată”.

Întrebată cum au reușit directorii Romsilva să se bucure ani la rândul de aceste prime de sute de mii de euro, Diana Buzoianu a precizat:

“Mulți, mulți ani de zile acești oameni pur și simplu nu au fost văzuți. Nu a văzut nimeni că se întâmplă lucrurile astea. Deși în contractele lor colective erau setate foarte clar aceste criterii. De atunci când te pensionezi, de până la 10 salarii pe care poți să le iei bonus, de exemplu. Când a fost pus acest criteriu în contractul colectiv de muncă, oare câți oameni au făcut și au trașt un semnal de alarmă și au zis, opa, aici e o problemă? Când vedem directorii care se pensionează și au aceste sume se reîntorc pe post, sau când vedem directorii, când puteam să vedem în declarațiile dumnealor de avere, milioane și milioane și milioane și în același timp în zonele respective Romsilva este pe minus”.