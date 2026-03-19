Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a explicat, pentru B1 TV, ce ajutoare vor primi pensionarii, copiii și familiile monoparentale, acum că partidele pe măsurile sociale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Manole, despre sprijinul pentru pensionari

„Pentru pensionarii cu pensii până la 1500 de lei vom acorda sprijin de 1.000 de lei în două tranșe egale, câte 500 de lei. Pentru pensionarii care au pensii între 1.500 și 2.000 de lei, sprijinul este tot în două tranșe egale, de câte 400 de lei, adică 800 de lei în total. Iar pentru pensionarii care au pensii între 2.000 și 3.000 de lei, sprijinul este în sumă de 600 de lei în două tranșe, de câte 300 de lei fiecare dintre aceste tranșe”, a explicat ministrul Muncii.

Manole, despre ajutoarele pentru copii și familiile monoparentale

„Pentru partea de beneficii pentru copii. Vorbim despre mai multe categorii de copii. În primul rând, copii cu dizabilități. Aici avem mai multe praguri de venituri, dar exemplul pe care l-am folosit cel mai des este că vom crește, de exemplu, pentru copiii care au cele mai mici beneficii, 80 de lei pe lună, vom crește până aproape de 200 de lei pe lună sprijinul.

O altă categorie sunt familiile monoparentale. De cele mai multe ori este vorba de mame care au 1, 2, 3 copii în îngrijire. Și aici vom avea o creștere consistentă în procent, pentru că ele sunt foarte mici, dar e vorba de 50, 100, 150 de lei pe lună, în funcție de numărul de copii.

Adică o mamă cu un copil va primi 50 de lei în plus după aceste modificări, cu 2 copii va primi 100 de lei în plus și tot așa.

Și o altă categorie de sprijin este tichetul de grădiniță, se numește. Este o politică publică mai veche în care se acordă un sprijin. Acum cuantumul său e, dacă nu mă înșel, de 133 de lei pe lună. Aici mergem aproape de o dublare a acestui sprijin. Este vorba de un sprijin care se acordă exclusiv în perioada grădiniței, adică în lunile de grădiniță, și este condiționat de prezența la grădiniță”, a mai declarat Florin Manole.