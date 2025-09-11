Ministrul Muncii: „Vom face un program, în favoarea tinerilor, pentru accesul la primul loc de muncă, în doi pași

Ministrul Muncii, , a explicat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc la sediul central al PSD, că urmează să propună implementarea unui program, în ceea ce privește facilitarea găsirii primului loc de muncă, în cazul tinerilor cu vârsta sub 26 de ani.

Florin Manole: „Există o problemă în ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”

a explicat că există probleme, în următoarele cazuri: ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, dar și în ceea ce privește reîntoarcerea în muncă a șomerilor de lungă durată sau a persoanelor peste 55 de ani.

Potrivit declarațiilor lui Florin Manole, nici la nivel european situația nu este mai strălucită, ci chiar similară.

„Evident că nu se poate dezvoltare economică, nu se pot implementa investiții fără forță de muncă. (…). Contextul actual ne arată că în cele două extreme ale pieței muncii din România există probleme, iar contextul european este similar. Există o problemă în ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și o problemă în ceea ce privește reîntoarcerea în muncă a șomerilor de lungă durată sau a persoanelor peste 55 de ani. Voi vorbi despre prima categorie de măsuri referitoare la tineri, unde avem un nivel înalt al șomajului. Vom face această intervenție și acest program în favoarea tinerilor pentru accesul la primul loc de muncă, în doi pași”, a declarat ministrul Muncii, conform

Ce are de gând să facă ministrul Muncii

Conform informațiilor, Manole își dorește să implementeze acest program în doi pași, respectiv modificarea legislației, unde acest lucru se impune, și accesarea unor fonduri europene sau folosirea bugetului asigurărilor sociale.

„În primul rând vom modifica legislația acolo unde este necesar, și anume în legea referitoare la bugetul asigurărilor de șomaj și ocuparea forței de muncă, după care vom accesa fondurile europene sau vom folosi și bugetul asigurărilor sociale pentru a finanța și a stimula angajatorii să integreze în muncă tinerii de sub 26 de ani pentru contracte pe perioadă nedeterminată – pentru primele 12 luni un stimul de 1.000 de lei, pentru următoarele 12 luni un stimul de 1.250 de lei, evident cu obligații pentru menținerea la locul de muncă a acelor care primesc acest stimul”, a adăugat Manole.

Odată cu modificările care au survenit în Educație, în ceea ce privește reducerea burselor, din ce în ce mai mulți tineri au început să își caute de muncă. Conform unui studiu recent de pe platforma Delucru.ro, peste 7.600 de tineri și-au căutat un job în doar 14 zile după reducerea numărului de burse sociale și creșterea taxelor, iar 60% spun că se simt vulnerabili financiar, informează

Statisticile arată o creștere de 39% a numărului de aplicări în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani față de perioada precedentă. Aproape 70% dintre aceștia preferă activități de scurtă durată, de 1 – 2 ore pe zi, sau locuri de muncă remote. Printre domeniile cel mai frecvent vizate se numără construcțiile, curățenia, îngrijirea vârstnicilor, agricultura și sectorul HoReCa sezonier.

Care sunt principalele motive pentru care tinerii își caută de muncă

Potrivit aceleiași surse, principalele motive pentru care tinerii își caută de lucru sunt:

Creșterea taxelor și scumpirea traiului: 74%

Reducerea sau pierderea burselor (liceeni/ studenți): 41%

Sprijinirea familiei: 38%

Frica de excludere socială sau diminuarea nivelului de trai: 27%

Dorința de independență financiară: 24%

Astfel, în luna iulie puteam observa o creștere cu peste 35% a căutărilor pentru astfel de activități în rândul tinerilor fără calificare, comparativ cu perioada similară a lunii iunie

Situația nu este deloc „roz” nici în ceea ce privește tinerii din mediul rural. Aici, creșterea atinge 41%. Conform datelor, peste 40% din tineri ar accepta un job punctual sau locuri de muncă suplimentare pentru a putea achita costurile care survin.