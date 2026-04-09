Acasa » Politică » Căsătorie începută cu stângul. Mirele a vrut să dea lovitura cu darul de nuntă. A ascuns banii de mireasă, acuzând un furt

Căsătorie începută cu stângul. Mirele a vrut să dea lovitura cu darul de nuntă. A ascuns banii de mireasă, acuzând un furt

Adrian Teampău
09 apr. 2026, 13:11
Căsătorie începută cu stângul. Mirele a vrut să dea lovitura cu darul de nuntă. A ascuns banii de mireasă, acuzând un furt
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Debut în căsătorie cu stângul
  2. Cum a procedat mirele ca să însceneze furtul

O căsătorie a început cu stângul, pentru doi tineri din județul Sălaj. Mirele a ascuns banii primiți ca dar de nuntă, aproape 100.000 de lei, după care a înscenat un furt ca să-și deruteze soția.

Debut în căsătorie cu stângul

Un tânăr este anchetat de poliție după ce a înscenat un furt ca să ascundă banii, de proaspăta soție pe care i-a primit ca dar de căsătorie. Cazul a ajuns în atenția poliției care a deschis un dosar penal și s-ar putea încheia, posibil, la tribunal, cu un divorț. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, incidentul s-a petrecut în municipiul Zalău.

Pe 7 aprilie, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi de o tânără, de 26 de ani, proaspăt căsătorită, că i-a fost spartă locuința. Hoții ar fi pătruns în interios și ar fi furat suma de 94.060 de lei. Banii reprezentau darul de nuntă pe care ea și soțul său l-au strâns cu prilejul fericitului eveniment.

Polițiștii veniți să ancheteze cazul au avut o bănuială care s-a confirmat la scurtă vreme. Aceștia au ajuns la concluzia că banii au fost furați de tânărul mire. Este vorba despre un bărbat de 29 de ani, din localitatea Carastelec. Acesta a luat banii și a înscenat furtul pentru a-și păcăli proaspăta mireasă.

„Cu ocazia verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că la data de 7 aprilie, în jurul orei 18:00, tânărul ar fi înscenat furtul sumei de 94.060 de lei din apartamentul în care locuieşte cu soţia sa, în municipiul Zalău”, au transmis polițiștii.

Cum a procedat mirele ca să însceneze furtul

Polițiștii au constatat că bărbatul ar fi răvășit bunurile din interiorul locuinței ca să dea impresia că un străin a pătruns în casă și ar fi căutat banii primiți ca dar de nuntă. Apoi, a lăsat ușa întredeschisă ca să dea impresia că hoțul a plecat în grabă după ce a pătruns prin efracție. Constatând că banii lipsesc și luând de bun ce i-a spus bărbatul cu care și-a unit destinul prin căsătorie, femeia s-a dus la poliție și a depus reclamație

„Acesta ar fi răvăşit bunurile din interior, ar fi lăsat uşa întredeschisă şi în poziţia «închis», pentru a crea aparenţa că persoane necunoscute au pătruns prin efracţie şi au sustras suma de bani, furtul fiind ulterior reclamat de soţia sa”, se precizează în comunicatul IPJ Sălaj.

Poliţiştii au reuşit să dea de capătul acestui furt în cursul zilei de miercuri, 8 aprilie, când l-au confruntat pe mire. Acesta a recunoscut, iar acum este anchetat, sub supravegherea unui procuror, cu privire la săvârşirea infracţiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare.

Mitică Dragomir la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Mesajul profund transmis de fostul șef al LPF
Politică
Mitică Dragomir la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Mesajul profund transmis de fostul șef al LPF
După ce l-a crucificat pe Nicușor Dan în atâtea rânduri, Crin Antonescu întoarce armele și îi pune la zid pe cei care critică numirile șefilor de Parchete
Politică
După ce l-a crucificat pe Nicușor Dan în atâtea rânduri, Crin Antonescu întoarce armele și îi pune la zid pe cei care critică numirile șefilor de Parchete
Ilie Bolojan a mers la Arena Națioală ca să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Mesajul transmis de premier (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a mers la Arena Națioală ca să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Mesajul transmis de premier (VIDEO)
Nicușor Dan pregătește schimbări în diplomație după Paște. Andrei Muraru ar putea fi rechemat din SUA (Surse)
Politică
Nicușor Dan pregătește schimbări în diplomație după Paște. Andrei Muraru ar putea fi rechemat din SUA (Surse)
Supărarea lui Trump pe NATO ar putea fi profitabilă pentru România. Ce mutare pregătesc Statele Unite (surse)
Politică
Supărarea lui Trump pe NATO ar putea fi profitabilă pentru România. Ce mutare pregătesc Statele Unite (surse)
Guvernul înființează 600 de posturi noi de bugetari. Bolojan a convocat ședință la Palatul Victoria
Politică
Guvernul înființează 600 de posturi noi de bugetari. Bolojan a convocat ședință la Palatul Victoria
USR, reacție dură după conferința lui Nicușor Dan: Suntem în dezacord cu opinia președintelui că numirile de procurori-șefi nu au marca PSD pe ele. Îngrijorările societății civile sunt reale
Politică
USR, reacție dură după conferința lui Nicușor Dan: Suntem în dezacord cu opinia președintelui că numirile de procurori-șefi nu au marca PSD pe ele. Îngrijorările societății civile sunt reale
Radu Marinescu vorbește despre noile numiri din justiție. Ce obiective anunță ministrul Justiției
Politică
Radu Marinescu vorbește despre noile numiri din justiție. Ce obiective anunță ministrul Justiției
„Cam cât de idioți suntem”. Reacția lui CTP după conferința lui Nicușor Dan despre noii procurori-șefi
Politică
„Cam cât de idioți suntem”. Reacția lui CTP după conferința lui Nicușor Dan despre noii procurori-șefi
Nicușor Dan critică modul în care dosarele Mineriadei și Revoluției au fost gestionate. Un eșec al justiției române, „fără discuție”
Politică
Nicușor Dan critică modul în care dosarele Mineriadei și Revoluției au fost gestionate. Un eșec al justiției române, „fără discuție”
Ultima oră
15:36 - Cannes 2026: Cristian Mungiu în competiție cu Pedro Almodóvar şi Asghar Farhadi
15:33 - Pască fără aluat care iese perfect de fiecare dată. Rețeta lui Sorin Bontea face senzație de Paște (VIDEO)
15:26 - CCIR accelerează cooperarea și atragerea investițiilor chineze în România
15:18 - Traian Băsescu a mers la Arena Națională. Fostul președinte, omagiu pentru Mircea Lucescu (VIDEO)
14:53 - Mitică Dragomir la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Mesajul profund transmis de fostul șef al LPF
14:49 - Tânăr din Constanța, admis la Universitatea Harvard cu bursă de 1,3 milioane de dolari. Povestea impresionantă a lui Robert Cristian Coceangă
14:28 - După ce l-a crucificat pe Nicușor Dan în atâtea rânduri, Crin Antonescu întoarce armele și îi pune la zid pe cei care critică numirile șefilor de Parchete
14:22 - Tyson Fury nu cedează. Boxerul britanic insistă pentru o confruntare cu Anthony Joshua. Când ar putea avea loc partida
13:57 - Tudor Chirilă, atac frontal la Nicușor Dan: „Ați devenit primul pesedist al țării. Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți”
13:56 - Bulgaria atrage turiștii români de Paște, cu reduceri mari și mâncăruri românești: „Vom avea peste 90% români la Albena”