O căsătorie a început cu stângul, pentru doi tineri din județul Sălaj. Mirele a ascuns banii primiți ca dar de nuntă, aproape 100.000 de lei, după care a înscenat un furt ca să-și deruteze soția.
Un tânăr este anchetat de poliție după ce a înscenat un furt ca să ascundă banii, de proaspăta soție pe care i-a primit ca dar de căsătorie. Cazul a ajuns în atenția poliției care a deschis un dosar penal și s-ar putea încheia, posibil, la tribunal, cu un divorț. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, incidentul s-a petrecut în municipiul Zalău.
Pe 7 aprilie, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi de o tânără, de 26 de ani, proaspăt căsătorită, că i-a fost spartă locuința. Hoții ar fi pătruns în interios și ar fi furat suma de 94.060 de lei. Banii reprezentau darul de nuntă pe care ea și soțul său l-au strâns cu prilejul fericitului eveniment.
Polițiștii veniți să ancheteze cazul au avut o bănuială care s-a confirmat la scurtă vreme. Aceștia au ajuns la concluzia că banii au fost furați de tânărul mire. Este vorba despre un bărbat de 29 de ani, din localitatea Carastelec. Acesta a luat banii și a înscenat furtul pentru a-și păcăli proaspăta mireasă.
„Cu ocazia verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că la data de 7 aprilie, în jurul orei 18:00, tânărul ar fi înscenat furtul sumei de 94.060 de lei din apartamentul în care locuieşte cu soţia sa, în municipiul Zalău”, au transmis polițiștii.
Polițiștii au constatat că bărbatul ar fi răvășit bunurile din interiorul locuinței ca să dea impresia că un străin a pătruns în casă și ar fi căutat banii primiți ca dar de nuntă. Apoi, a lăsat ușa întredeschisă ca să dea impresia că hoțul a plecat în grabă după ce a pătruns prin efracție. Constatând că banii lipsesc și luând de bun ce i-a spus bărbatul cu care și-a unit destinul prin căsătorie, femeia s-a dus la poliție și a depus reclamație
„Acesta ar fi răvăşit bunurile din interior, ar fi lăsat uşa întredeschisă şi în poziţia «închis», pentru a crea aparenţa că persoane necunoscute au pătruns prin efracţie şi au sustras suma de bani, furtul fiind ulterior reclamat de soţia sa”, se precizează în comunicatul IPJ Sălaj.
Poliţiştii au reuşit să dea de capătul acestui furt în cursul zilei de miercuri, 8 aprilie, când l-au confruntat pe mire. Acesta a recunoscut, iar acum este anchetat, sub supravegherea unui procuror, cu privire la săvârşirea infracţiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare.