O căsătorie a început cu stângul, pentru doi tineri din județul Sălaj. Mirele a ascuns primiți ca dar de nuntă, aproape 100.000 de lei, după care a înscenat un furt ca să-și deruteze soția.

Debut în căsătorie cu stângul

Un tânăr este anchetat de după ce a înscenat un furt ca să ascundă banii, de proaspăta soție pe care i-a primit ca dar de căsătorie. Cazul a ajuns în atenția poliției care a deschis un dosar penal și s-ar putea încheia, posibil, la tribunal, cu un divorț. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, incidentul s-a petrecut în municipiul Zalău.

Pe 7 aprilie, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi de o tânără, de 26 de ani, proaspăt căsătorită, că i-a fost spartă locuința. Hoții ar fi pătruns în interios și ar fi furat suma de 94.060 de lei. Banii reprezentau darul de nuntă pe care ea și soțul său l-au strâns cu prilejul fericitului eveniment.

Polițiștii veniți să ancheteze cazul au avut o bănuială care s-a confirmat la scurtă vreme. Aceștia au ajuns la concluzia că banii au fost furați de tânărul mire. Este vorba despre un bărbat de 29 de ani, din localitatea Carastelec. Acesta a luat banii și a înscenat furtul pentru a-și păcăli proaspăta mireasă.

„Cu ocazia verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că la data de 7 aprilie, în jurul orei 18:00, tânărul ar fi înscenat furtul sumei de 94.060 de lei din apartamentul în care locuieşte cu soţia sa, în municipiul Zalău”, au transmis polițiștii.

Cum a procedat mirele ca să însceneze furtul

Polițiștii au constatat că bărbatul ar fi răvășit bunurile din interiorul locuinței ca să dea impresia că un străin a pătruns în casă și ar fi căutat banii primiți ca . Apoi, a lăsat ușa întredeschisă ca să dea impresia că hoțul a plecat în grabă după ce a pătruns prin efracție. Constatând că banii lipsesc și luând de bun ce i-a spus bărbatul cu care și-a unit destinul prin căsătorie, femeia s-a dus la poliție și a depus reclamație

„Acesta ar fi răvăşit bunurile din interior, ar fi lăsat uşa întredeschisă şi în poziţia «închis», pentru a crea aparenţa că persoane necunoscute au pătruns prin efracţie şi au sustras suma de bani, furtul fiind ulterior reclamat de soţia sa”, se precizează în comunicatul .

Poliţiştii au reuşit să dea de capătul acestui furt în cursul zilei de miercuri, 8 aprilie, când l-au confruntat pe mire. Acesta a recunoscut, iar acum este anchetat, sub supravegherea unui procuror, cu privire la săvârşirea infracţiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare.