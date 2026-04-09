Supărarea lui Trump pe NATO ar putea fi profitabilă pentru România. Ce mutare pregătesc Statele Unite (surse)

Adrian Teampău
09 apr. 2026, 10:35
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Daniel Naupold
România ar putea avea de câștigat de pe urma supărării lui Donald Trump pe membrii NATO care au refuzat să intervină în războiul din Iran.

Cum poate profita România

Donald Trump ia în calcul un plan prin care să-i pedepsească pe acei aliați ai NATO care au refuzat să i se alăture în războiul din Iran. Publicația americană The Wall Street Journal (WSJ) a citat mai mulți oficiali ai administrației americane. Miliardarul ar fi vrut ca Franța, Marea Britanie și Germania să ia parte la război, atunci când le-a cerut.

În condițiile în care își va pune planul în aplicare, România ar putea avea de câştigat. Concret, Trump ar dori să mute o parte din trupele americane din țările NATO care, consideră, nu l-au ajutat în război în alte state care s-au implicat mai mult. Or, țara noastră a pus la dispoziție bazele militare pentru avioanele de alimentare și pentru personal militar.

Informația a fost preluată de agenția de presă Reuters, care susține că nu a putut verifica dacă aceste informații sunt corecte. Pe de altă parte, Xinhua, care citează tot WSJ, dă mai multe informații despre acest plan.

Se pare că Trump dorește să închidă o parte din bazele militare americane în cel puţin una dintre ţările europene, posibil Spania sau Germania. În aceste condiții, printre țările care ar putea beneficia de pe urma mutării ar fi România, Polonia, Lituania şi Grecia, potrivit WSJ. Acestea sunt percepute ca state care au acordat sprijin, arată publicația care a citat doi oficiali ai administraţiei Trump.

Donald Trump s-a supărat pe NATO

Donald Trump este „în mod evident dezamăgit” de mulţi aliaţi NATO pentru că nu au susţinut războiul SUA şi al Israelului împotriva Iranului. Este declarația pe care a dat-o, pentru CNN, secretarul general al NATO, Mark Rutte. Șeful NATO a declarat că Trump apreciază că în războiul din Iran unele ţări membre NATO au fost puse la încercare şi au eşuat. El a avut o întâlnire cu acesta la Casa Albă, miercuri.

România ar putea profita de pe urma acestei „supărări”, conform surselor administrației americane.

Mark Rutte a spus că a avut o discuţie „sinceră şi deschisă” cu Trump, în cadrul căreia acesta din urmă și-ar fi exprimat dezamăgirea faţă de aliaţii Americii. Oficialul NATO a declarat că-i înţelege dezamăgirea, dar a precizat că i-a atras atenţia asupra faptului că multe ţări europene au contribuit în alte moduri. Acestea au asigurat logistica, a permis survolul avioanelor militare și a pus la dispoziție bazele.

