Ministrul Radu Marinescu: Preocuparea noastră e să nu ajungem la disponibilizări, că în sistemul de Justiție există deja scheme de personal insuficiente

Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat marți, în contextul fiscal-bugetare, că se preocupă să nu existe în sistemul judiciar, căci acesta oricum se confruntă cu un deficit de personal.

Marinescu spune că încearcă să evite concedierile

„Preocuparea noastră este să nu ajungem la disponibilizări de personal, pentru că în sistemul de Justiție există scheme de personal care sunt insuficiente și se fac eforturi pentru a fi completate. Există un volum foarte mare de muncă, astfel încât preocuparea noastră esențială este să nu se ajungă acolo”, a declarat Radu Marinescu, potrivit

Dintre cheltuielile care vor fi reduse la Ministerul Justiției, Marinescu a enumerat: bunurile și serviciile, cheltuieli materiale.

Acesta a precizat că a avut o discuție cu grefierii, care pentru că a fost tăiat sporul pentru condiții grele de muncă: „I-am asigurat de preocuparea Ministerului Justiției de respectarea statutului lor. Lucrăm cu reprezentanții lor pentru finalizarea noul Statut al grefierilor. Avem încredere că tocmai pentru depășirea unei perioade dificile pentru țara noastră va exista o deplină stabilitate”.

„Ministerul Justiției este preocupat foarte mult de asigurarea celor mai bune condiții pentru desfășurarea activității în instanțe. În acest sens, am purtat un dialog și cu reprezentanții mediului judiciar. Avem în programul de guvernare intenția de a asigura stabilitatea în ceea ce privește infrastructura și reforma legislativă pentru a reuși (…) să reducem numărul de cauze, încărcătura pe judecători și grefieri și astfel să le sprijinim activitatea. Avem proiecte de digitalizare, astfel că toate acestea cumulate sunt convins că vor aduce un sprijin real”, a mia declarat ministrul Justiției.

Întrebat dacă a încasat sporuri până acum, acesta a răspuns: „Toate drepturile salariale încasate sunt în conformitate cu dispozițiile legale. Dacă este o reducere, va fi pentru toată lumea”.

Ministrul Justiției, despre nemulțumirile magistraților

Pentru B1 TV, ministrul Radu Marinescu și despre nemulțumirile magistraților care sunt îngrijorați că le va fi majorată vârsta de pensionare, „peste noapte”. Ministrul a precizat că la momentul în care va fi pusă în discuție o astfel de măsură, va fi analizată împreună cu reprezentanții magistraților. În prezent, în parlament, este o lege ale cărei prevederi, dacă va ajunge să se aplice, vor intra în vigoare peste 40 de ani.

„În ce privește Ministerul Justiției și am să mă refer la poziția MJ, am avut și avem un dialog foarte bun profesional cu magistrații, respectăm întrutotul statutul acestora în profil european, așa cum este consacrat de legislația națională și cea europeană și împreună căutăm soluțiile, în limitele de competență ale ministerului pentru a putea sprijini eficientizarea actului de justiție. Sub nici o formă nu acceptăm actele de stigmatizare ale magistraților, iar în ce privește eventuale soluții concrete, le vom discuta atunci când vor apărea. În momentul de față este o lege care se află în Parlamentul României și care nu implică instituțional, ministerul de Justiție”, a mai declarat Radu Marinescu, ministrul Justiției, pentru B1 TV.