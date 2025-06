Ministrul Sănătății, acuzații grave: „Am identificat medici care au eliberat 2- 300 de concedii pe zi” (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete susține că sunt medici care eliberează și câte 2 – 300 de de pe zi, ceea ce fizic este impozibil. Politicianul PSD justifică, astfel, trimiterea Corpului de control ca să verifice situația concediilor medicale acordate de .

Subiectul concediilor medicale abordat de nu este nou. În trecut a fost abordat și de fostul premier, . Ca și actualul ministru al Sănătății, el se plângea că românii își iau prea multe concedii medicale pentru dureri de spate, „strănutat şi răceală”. În luna martie Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat o situație cu principalele coduri de boală pentru care s-au acordat concedii medicale în 2024.

Alexandru Rogobete a vorbit despre situația concediilor medicale în emisiunea News Pass, cu Nadia Ciurlin. El a spus că i s-a părut suspect că foarte multe concedii au fost solicitate înaintea sărbătorilor legale.

„Am o relație profesională foarte bună cu domnul președinte al CNAS, Horațiu Moldovan, motiv pentru care am solicitat Casei o situație a numărului de concedii medicale pentru 2024. Am rămas uimit neplăcut de acel grafic pe care l-ați văzut pentru că l-am pus la dispoziția spațiului public, în care numărul de concedii medicale, în special pentru categoria 01, aici nu mă refer la bolile cronice, la pacienții oncologici, la pacienții cu AVC, cu infarct sau urgențe medico-chirurgicale.

Mă refer la bolile obișnuite, din categoria 01. Am observat o creștere aberantă a lor exact înaintea zilelor libere, 1 mai, 1 iunie, zilele de concediu, zilele de sărbători legale, acele zile când se fac acele punți între două sau trei zile libere…o creștere care nu respectă un trend care există în cursul anului, în mod obișnuit”, a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul vorbește despre excepții

În acest context, ministrul Sănătății a declarat că situația nu poate fi generalizată și că există excepții de medici care acordă concedii medicale fictive. El spune că sunt anumiți medici și anumite județe în care se constată că se acordă concedii medicale peste normal, în anumite perioade.

„Văzând acest grafic care nu arată în regulă sau nu păstrează un trend normal am dispus acest corp de control. El este împărțit în două categorii, misiunea de control. În prima parte s-a făcut o analiză informatică și se lucrează în continuare, din sistemul CNAS, urmând apoi să verificăm la fața locului, acolo unde există situații nelalocul lor. Nu aș vrea să generalizăm și să se înțeleagă greșit că fugim după toți doctorii din România…Există pe anumite județe un trend crescător pe care le putem excepții de la numărul de concedii mediu care se acordă anual. Există și anumite specialități unde există o creștere aberantă a numărului de concedii medicale”, a mai spus Alexandru Rogobete.

În acest sens, Rogobete a afirmat că a identificat anumiți medici care ar fi eliberat în jur de 2-300 de concedii medicale pe zi, lucru imposibil fizic. A repetat, însă, că este vorba despre excepții ale sistemului medical, iar nu despre un fenomen generalizat.

„Tot ce pot să vă spun este că am identificat anumiți medici care au eliberat 2- 300 de concedii pe zi. Or fizic nu este posibil acest lucru. Un concediu medical nu este un document pe care îl completează un medic sau o asistentă medicală. El are în spate un control medical, investigații, diagnostic și așa mai departe. Aceste situații care sunt excepții și nu sunt generale. În România există medici excepționali, există personal medical exceptional care stă peste program, asistente medicale care vin noaptea atunci când este nevoie, medici care fac mai multe gărzi decât este prevăzut în normativ pentru a acoperi graficul de gărzi, medici care sunt alături de pacienți și sunt de bunăcredință. Și din păcate nimeni nu vorbește despre acești oameni care țin sistemul de sănătate în spate.

Dar ca în orice sistem sunt și excepții. Or intenția mea este să limităm aceste excepții pe cât se poate de mult pentru că au creat un fenomen. Iar acest fenomen se vede pe acel grafic. Acest fenomen și aceste concedii medicale fictive ne costă foarte mulți bani. Or eu nu pot să accept iau de la gura bolnavilor din spital sume importante de bani, vorbim de câteva miliarde de lei, cumulate, pentru a plăti vacanțele inventate ale unor oameni care nu au găsit altă variantă”, a mai spus Rogobete.

Situația concediilor medicale din 2024

În luna martie a acestui an, Casa Națională de Asigurări pentru Sănătate a transmis o situație a concediilor medicale. așa cum reiese din documente, din 2024. Cu acest prilej a fost publicat și principalele zece coduri de boală pentru care au fost eliberate concediile medicale: