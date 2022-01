Ministrul Virgil Popescu are COVID-19: E o formă ușoară, sunt izolat la domiciliu și iau tratamentul prescris de medici

Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a anunțat că a fost testat pozitiv cu coronavirus. Liberalul a susținut că are o formă ușoară a bolii și că ia tratamentul prescris de medici. Acesta i-a îndemnat pe oameni să respecte regulile de prevenție, inclusiv să poarte mască.

Virgil Popescu are coronavirus

„De dimineață nu m-am simțit foarte bine, așa că am decis să fac un test rapid. Rezultatul a fost pozitiv. În urmă cu câteva minute am primit și rezultatele la testul RT-PCR, care a confirmat că sunt infectat cu COVID – 19.

Am o formă ușoară, sunt izolat la domiciliu și iau tratamentul prescris de medici. Am făcut mai multe teste în ultima perioadă, ieri am avut test negativ.

Vă doresc tuturor multă sănătate, aveți grijă de voi și de cei dragi. Păstrați regulile de distanțare socială, purtați masca și protejați-vă.

Da, recomand în continuarea vaccinarea, pentru că sunt încrezător că vom reuși să scăpăm de acest virus, care ne tot dă viețile peste cap”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.

Popescu a avut COVID și în 2020

Ministrul Energiei a fost testat pozitiv și la finele anului 2020.

„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv.Nu am simptome grave, pentru moment. Cei apropiați sunt în regulă”, transmitea el, pe 2 noiembrie.

Popescu a scris apoi cum s-a simțit cât a fost infectat: „M-am numărat printre cei norocoși, neavând simptome grave, ci o formă mai ușoară a bolii. Am stat în izolare, acasă, și mi-am monitorizat atent evoluția bolii. Am avut gust, miros. Deci este posibil, ca după aceste 2 săptămâni, să mă fi ales cu câteva ”grame în plus” Am considerat că este important să mă hrănesc sănătos, consistent, pentru a ajuta corpul să lupte cu acest virus”.