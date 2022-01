Alexandru Rafila: Centrele ambulatorii de evaluare sunt destinate pacienților pozitivi, care au astfel ocazia să facă o investigație completă. Tratamentul antiviral administrat la timp este esențial (VIDEO)

Cele 230 de centre ambulatorii de evaluare organizate la nivel național sunt destinate pacienților depistați cu COVID-19, care au astfel ocazia să facă o investigație completă, a explicat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, vineri, într-o conferință de presă.

Alexandru Rafila: Administrarea tratamentului antiviral la timp, esențială

Potrivit social-democratului, Ministerul Sănătății a întreprins numeroase acțiuni pentru a evita „experiențele nefericite” din trecut, când în doar două luni au murit 20.000 de persoane.

„Ne-am dat seama că unul dintre principalele elemente care au dus la înregistrarea unui număr mare de victime au fost întârzierea diagnosticului, dificultatea oamenilor de a se prezenta într-un loc unde să aibă acces la servicii medicale, unde să beneficieze de investigații, să beneficieze de tratament la timp, pentru că tratamentul administrat la timp este esențial. Dacă administrezi tratamentul prea târziu, mă refer la tratamentul antiviral, atunci practic e foarte greu de revenit la o situație de normalitate pentru categoriile de pacienți vulnerabili pentru că boala este foarte avansată”, a spus Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătății susține că „primul gând” a fost creșterea accesului la testare.

„Primul gând a fost să creștem accesul la testare. Cel mai apropiat furnizor de servicii medicale de fiecare dintre noi este medicul de familie. Am avut întâlniri repetate cu organizațiile profesionale ale medicilor de familie, ulterior și cu cei din Colegiul Medicilor din România, și am găsit această soluție în care fiecare persoană care are simptomatologie sau este contact direct cu o persoană care a fost infectată să aibă acces imediat la testare, la medicul de familie, iar Casa de Asigurări de Sănătate plătește o sumă fixă pentru acest serviciu”, a adăugat oficialul.

La centrele de evaluare ambulatorie oamenii se pot prezenta și cu trimitere de la medicul de familie, și fără.

„La medicul de familie, persoanele care sunt diagnosticate pozitiv pot fi consultate, evaluate și pot fi îndrumate către aceste centre ambulatorii de evaluare, unde o persoană care are o formă ușoară sau medie, dar care are și comorbidități, există un anumit algoritm care face posibilă prezentarea acestor persoane în centrele de evaluare, au ocazia să facă o investigație completă, analize de sânge și o radiografie sau computer tomograf, după caz. Aceste centre – care sunt răspândite în toată țara, sunt 230 de astfel de centre în toată țara, s-ar putea să mai crească puțin numărul lor – sunt destinate pacienților care sunt diagnosticați pozitiv. Oamenii se pot prezenta acolo fără trimitere sau cu trimitere de la medicul de familie, n-are niciun fel de importanță”, a mai spus Alexandru Rafila, care a vorbit și despre nevoia de a recâștiga încrederea populației.