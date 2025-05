MIPE a semnat contracte de finanțare pentru 30 de miliarde de euro. România ocupă locul doi în UE

România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană la capitolul capitolul contractare pentru pe fonduri europene. Contractele semnate de autoritățile române se ridică la aproximativ 30 miliarde euro.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, , a declarat că au fost semnate în jur de 5.000 contracte, ceea ce reprezintă o angajare efectivă a banilor europeni în proiecte concrete. Este vorba despre investiții a căror valoare totală se ridică la aproximativ 30 miliarde euro.

„De fiecare dată când se vorbeşte despre un nou plan de guvernare, apare inevitabil expresia «creşterea absorbţiei ». A devenit aproape un refren. Fără să se sublinieze că între obiectivul politic şi realizarea administrativă există un drum lung. Care presupune o succesiune clară de paşi: programare, lansare de apeluri, evaluare, contractare, implementare şi decontare.

Orice întârziere într-un punct cheie se propagă în tot circuitul. Ataşez un grafic ce vorbeşte foarte clar despre munca de migală din ultimele luni, care nu se vede încă în «absorbţie». Cu aproape 5.000 contracte semnate, de aproximativ 30 miliarde euro, România este în acest moment pe locul al doilea în Uniunea Europeană la capitolul contractare – adică la angajarea efectivă a banilor europeni în proiecte concrete”, a scris Marcel Boloş pe pagina sa de Facebook.

Explicațiile ministrului Marcel Boloș

Ministrul Fondurilor Europene a precizat că, de la începutul acestui an, au fost semnate contracte în valoare totală de 9,4 miliarde euro. El a menţionat că sunt angajamente ferme, asumate de statul român împreună cu beneficiarii – autorităţi locale, universităţi, spitale, întreprinderi.

„Nu e pentru prima dată când am preluat un sistem blocat sau lipsit de direcţie. Au fost aceleaşi probleme şi în mandatul precedent. Am spus atunci că am construit cadrul pentru a atrage toţi banii europeni de care dispunem pentru perioada 2014-2020. Ce s-a întâmplat apoi? România a reuşit să atingă o rată de absorbţie de 99,7%, adică aproximativ 24 miliarde euro primiţi efectiv. Nu puţini dintre cei care astăzi cer rezultate imediate uită că, la momentul deciziilor grele, au stat deoparte sau au tăcut.

Nu vorbesc despre ce înseamnă să refaci capacitatea administrativă, să recâştigi încrederea partenerilor europeni, să accelerezi acolo unde totul era în aşteptare. În cele din urmă, vorbim despre ceea ce reuşim să construim cu bani europeni: despre decenţa unui spital care funcţionează, despre demnitatea unei şcoli în care copiii învaţă în condiţii normale, despre infrastructura care leagă oameni de locuri şi oportunităţi. Absorbţia fondurilor europene nu e un exerciţiu contabil. E o formă de guvernare responsabilă. De aceea luăm în serios fiecare proiect, pentru că într-un fel sau altul, va ajunge să schimbe vieţi”, a mai scris Marcel Boloş pe pagina de socializare.