B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Mirabela Grădinaru, în vizită la Georgetown University. Partenera președintelui a discutat despre utilizarea tehnologiei de către copii

Mirabela Grădinaru, în vizită la Georgetown University. Partenera președintelui a discutat despre utilizarea tehnologiei de către copii

Adrian Teampău
25 mart. 2026, 12:25
Mirabela Grădinaru Sursa foto: Administrația Prezidențială
Mirabela Grădinaru a participat, marţi, la o discuţie la Georgetown University despre utilizarea responsabilă a tehnologiei de către copii. Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan se află în SUA, unde participă la un eveniment organizat de Melania Trump.

Mirabela Grădinaru, în vizită la Georgetown University

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan a participat la o discuţie la Georgetown University despre utilizarea responsabilă a tehnologiei de către copii, informează Administraţia Prezidenţială. Ea s-a întâlnit cu echipa Centrului Thrive pentru familii, copii şi comunităţi. La discuții a fost prezent și consilierul de stat pentru românii de pretutindeni, Ana-Maria Geană.

Specialiştii Centrului şi-au exprimat disponibilitatea de a împărtăşi experienţa lor în dezvoltarea unor programe dedicate utilizării responsabile a tehnologiei. De asemenea, aceștia s-au arătat interesați de dezvoltarea unor platforme de socializare mai puţin nocive pentru copii.

Delegaţia din care fac parte partenera președintelui şi consilierii de stat Vlad Ionescu şi Diana Punga, a participat marţi la prima sesiune de lucru a Summitului Global al Coaliţiei „Pregătind viitorul împreună”. Evenimentul s-a desfășurat la Washington DC, la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Evenimentul a reunit Prime Doamne din mai multe state, dar și reprezentanţi ai companiilor din domeniul tehnologiei şi experţi în educaţie. Scopul a fost de identificare a celor mai eficiente soluţii pentru sprijinirea copiilor şi tinerilor în dezvoltarea şi inovarea prin utilizarea sigură a noilor tehnologii şi a inteligenţei artificiale.

Ce-și propune Administrația Prezidențială

În intervenţia pe care a avut-o, Mirabela Grădinaru a subliniat patru direcţii esenţiale de acţiune de interes pentru statul român:

  • dezvoltarea unei arhitecturi digitale accesibile tuturor, prin creşterea gradului de alfabetizare digitală;
  • pregătirea continuă a cadrelor didactice pentru valorificarea potenţialului tehnologiilor moderne în educaţie;
  • adaptarea curriculei astfel încât să integreze aceste tehnologii în formarea competenţelor elevilor;
  • implementarea platformelor educaţionale susţinute de instrumente de inteligenţă artificială.

La summit, delegaţia Administraţiei Prezidenţiale a fost însoţită de Andrada Morar, vicepreşedinte UiPath şi de Robert Berza, director executiv al EDGE Institute România. UiPath este prima companie „unicorn” din România, iar EDGE Institute este un think-tank implicat în accelerarea transformării digitale la nivel naţional.

România își propune să consolideze parteneriatele cu organizaţii precum American Councils for International Education. În acest context, delegaţia română a avut o întâlnire cu preşedinta Lisa Choate. În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre extinderea cooperării în domeniul schimburilor educaţionale. S-a pus accent pe programul Future Leaders Exchange (FLEX), precum şi pe identificarea unor noi forme de colaborare în domeniul educaţional şi tehnologic.

Tags:
