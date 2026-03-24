Brigitte Macron, alături de Mirabela Grădinaru la Casa Albă. Soția lui Macron a confirmat participarea la reuniunea găzduită de Melania Trump

Adrian Teampău
24 mart. 2026, 14:34
Brigitte Macron, prima doamnă a Franței. Sursa foto: Hepta - Bestimage / Isa Harsin / Pool / Bestimage
Brigitte Macron va participa la reuniunea dedicată „bunăstării copiilor în era digitală” găzduită de Melania Trump la Casa Albă. La eveniment a fost invitată și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.

Brigitte Macron, alături de Mirabela Grădinaru la Casa Albă

Soţia preşedintelui Franţei va participa miercuri la o reuniune organizată la Casa Albă de prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. Evenimentul are ca temă „bunăstarea copiilor în era digitală”, conform unui anunţ făcut marţi de Palatul Elysée, care a confirmat participarea lui Brigitte Macron, transmite AFP.

Concret este vorba despre o întâlnire a coaliţiei mondiale „Fostering the Future Together” („Să construim împreună viitorul”), iniţiativă dezvoltată de Melania Trump. Acest eveniment reuneşte soţii ai şefilor de stat şi de guvern implicate în sprijinirea şi îmbunătăţirea bunăstării copiilor în era digitală. Soția președintelui Franței „va face parte din personalităţile care vor lua cuvântul în cadrul acestei reuniuni”, a mai transmis Palatul Elysée.

Participarea la reuniune „se înscrie în cadrul preşedinţiei franceze a G7 în 2026, care a făcut din protecţia copiilor una din priorităţile sale”, a adăugat președinția franceză. În acest context, preşedintele Emmanuel Macron a făcut din interzicerea accesului la reţelele sociale pentru tinerii din Franţa cu vârsta sub 15 ani una din principalele sale bătălii la sfârşit de mandat.

Un text de lege în acest sens este pe cale să fie adoptat. Astfel, interdicţia va fi impusă din toamnă, iar mai multe ţări şi-au anunţat intenţia de a urma aceeaşi cale. Preşedintele francez a demarat un proces de reflecţie asupra pericolelor anumitor jocuri video şi ale „agenţilor AI” sau „chatbot-urilor” pentru sănătatea mentală a tinerilor. În aceste domenii se dorește adoptarea unor măsuri diferite de interdicții sau reglementare.

Mirabela Grădinaru va fi prezentă la Casa Albă

La evenimentul organizat de Melania Trump, la care participă și Brigitte Macron, va fi prezentă și partenera președintelui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru va face parte dintr-o delegație a administrației prezidențiale care va merge la Washington, în perioada 24–25 martie 2026.

Partenera președintelui va lua parte la summitul inaugural al coaliției globale dedicată educației digitale a copiilor, la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite. Mirabela Grădinaru a primit invitația adresată de Melania Trump, în cadrul unui demers internațional la care au fost invitate și alte Prime Doamne din mai multe state, a transmis Administrația Prezidențială.

Delegația română va mai fi formată din Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă.

