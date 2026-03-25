Administrația Prezidențială a publicat o fotografie în care apar Primele Doamne Mirabela Grădinaru, Brigitte Macron și Olena Zelenska, la summitul dedicat educației digitale a copiilor, organizat de Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite.

Ce își propune summitul

Summit-ul „Fostering the Future Together” este . Aceasta promovează cooperarea între state pentru creșterea bunăstării copiilor prin educație, inovație și tehnologie. Scopul este accesul elevilor, profesorilor și părinților la instrumente moderne, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială, și consolidarea siguranței în mediul online.

Delegația României este formată din Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, și Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă.

Ce a declarat Mirabela Grădinaru la summit

Mirabela Grădinaru a vorbit în prima zi a summitului despre necesitatea unei abordări integrate pentru educație, inovație și tehnologie.

„E important să avem o abordare integrată pentru educație, inovație și tehnologie. Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă, Melania Trump, și cu cei prezenți aici, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure în online și a educației media pentru copiii din întreaga lume”, Grădinaru.

Melania Trump și-a făcut intrarea cu un robot umanoid

În a doua zi a summitului, Prima Doamnă Melania Trump și-a făcut intrarea cu un robot umanoid. Robotul a salutat în mai multe limbi primele doamne prezente, apoi s-a retras. ( )

„Lumea e în continuă schimbare și, prin Inteligența Artificială, avem acces la vaste cunoștințe. Foarte curând, AI va migra din telefonul nostru mobil către roboții umanoizi. Ei vor fi capabili să opereze în lumea noastră. Imaginați-vă un robot umanoid care are acces la studiu, la artă, filozofie, matematică și istorie. Și toate aceste informații vor fi accesate din propria noastră casă”, a declarat Melania Trump, în cadrul evenimentului.