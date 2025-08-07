Mircea Cărtărescu, despre Ion Iliescu: „Tot răul de care-a suferit România în ultimii 35 de ani se leagă indisolubil de acest politician nefast”

Mircea Cărtărescu a vorbit, în cadrul unui interviu acordat recent, despre Ion Iliescu. Important de știust este faptul că acesta a făcut declarațiile cu câteva zile înainte ca fostul șef al statului să se stingă din viață.

Ion Iliescu a murit, marți, 5 august, în urma unei lupte dure pe care a dus-o cu o boală nemiloasă. Avea 95 de ani, iar ultimele săptămâni și le-a petrecut pe patul spitalului SRI „Agrippa Ionescu”, din Capitală.

Cuprins:

Mircea Cărtărescu: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană»”. Ce a mai declarat scriitorul

7 august, zi de doliu național, în memoria lui Ion Iliescu

Mircea Cărtărescu: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană»”. Ce a mai declarat scriitorul

Scriitorul Mircea Cărtărescu a vorbit despre acțiunile lui Ion Iliescu în România. Din punctul acestuia de vedere, ideea că nu a fost niciodată condamnat pentru dosarele în care a fost implicat și că va fi înmormântat cu onoruri naționale este „dovadă a faptului că umbra sa malignă asupra statului român nu s-a risipit nicio clipă”.

„Ion Iliescu a făcut studii la Moscova și nu și-a ascuns niciodată atașamentul față de comunism. A fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist, corespunzând polițistului bun care-l urma pe cel rău la interogatorii. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană. A luat conducerea României prin lovitură de stat, profitând de valul revoluționar autentic din decembrie 1989 și a imprimat țării o orientare prorusă și populistă. A fost responsabil pentru victimele revoluției, a făcut pactul cu Securitatea, a chemat minerii la București și a reprimat opoziția democratică și prooccidentală.

Într-un cuvânt, tot răul de care-a suferit România în ultimii 35 de ani se leagă indisolubil de acest politician nefast. Iliescu n-a fost niciodată condamnat și va fi înmormântat cu onoruri naționale, ca dovadă a faptului că umbra sa malignă asupra statului român nu s-a risipit nicio clipă”, a declarat Mircea Cărtărescu, potrivit

7 august, zi de doliu național, în memoria lui Ion Iliescu

Ziua de 7 august a fost declarată zi de doliu național, în memoria fostului președinte. Astfel, conform deciziei luate de Guvernul României, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale vor arbora drapelul României în bernă.

„De asemenea, drapelul național în bernă se va arbora la sediile partidelor politice, organizațiilor sindicale și patronale, instituțiilor de învățământ de orice grad, instituțiilor de cultură și misiunilor diplomatice ale României, la punctele pentru trecerea frontierei, în aeroporturi, porturi, gări și autogări, precum și ca pavilion pe navele de orice fel și pe ambarcațiuni ce navighează sub pavilion românesc. Aceeași obligație revine și persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reședință.

Totodată, posturile de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură își vor adapta programul difuzat și activitățile organizate în mod corespunzător acestei zile”, se arată în

B1 TV va difuza vineri, ora 23:00, documentarul „Piața Universității – România”, în regia lui Stere Gulea, Vivi Drăgan Vasile și Sorin Ilieșiu.