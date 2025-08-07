B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Mircea Cărtărescu, despre Ion Iliescu: „Tot răul de care-a suferit România în ultimii 35 de ani se leagă indisolubil de acest politician nefast”

Mircea Cărtărescu, despre Ion Iliescu: „Tot răul de care-a suferit România în ultimii 35 de ani se leagă indisolubil de acest politician nefast”

Elena Boruz
07 aug. 2025, 08:16
Mircea Cărtărescu, despre Ion Iliescu: „Tot răul de care-a suferit România în ultimii 35 de ani se leagă indisolubil de acest politician nefast”
Foto: Mircea Cartarescu / Facebook

Mircea Cărtărescu a vorbit, în cadrul unui interviu acordat recent, despre fostul președinte Ion Iliescu. Important de știust este faptul că acesta a făcut declarațiile cu câteva zile înainte ca fostul șef al statului să se stingă din viață.

Ion Iliescu a murit, marți, 5 august, în urma unei lupte dure pe care a dus-o cu o boală nemiloasă. Avea 95 de ani, iar ultimele săptămâni și le-a petrecut pe patul spitalului SRI „Agrippa Ionescu”, din Capitală.

Cuprins:

  • Mircea Cărtărescu: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană»”. Ce a mai declarat scriitorul
  • 7 august, zi de doliu național, în memoria lui Ion Iliescu

Mircea Cărtărescu: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană»”. Ce a mai declarat scriitorul

Scriitorul Mircea Cărtărescu a vorbit despre acțiunile lui Ion Iliescu în România. Din punctul acestuia de vedere, ideea că Iliescu nu a fost niciodată condamnat pentru dosarele în care a fost implicat și că va fi înmormântat cu onoruri naționale este „dovadă a faptului că umbra sa malignă asupra statului român nu s-a risipit nicio clipă”.

„Ion Iliescu a făcut studii la Moscova și nu și-a ascuns niciodată atașamentul față de comunism. A fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist, corespunzând polițistului bun care-l urma pe cel rău la interogatorii. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană. A luat conducerea României prin lovitură de stat, profitând de valul revoluționar autentic din decembrie 1989 și a imprimat țării o orientare prorusă și populistă. A fost responsabil pentru victimele revoluției, a făcut pactul cu Securitatea, a chemat minerii la București și a reprimat opoziția democratică și prooccidentală.
Într-un cuvânt, tot răul de care-a suferit România în ultimii 35 de ani se leagă indisolubil de acest politician nefast. Iliescu n-a fost niciodată condamnat și va fi înmormântat cu onoruri naționale, ca dovadă a faptului că umbra sa malignă asupra statului român nu s-a risipit nicio clipă”, a declarat Mircea Cărtărescu, potrivit Libertatea.

7 august, zi de doliu național, în memoria lui Ion Iliescu

Ziua de 7 august a fost declarată zi de doliu național, în memoria fostului președinte. Astfel, conform deciziei luate de Guvernul României, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale vor arbora drapelul României în bernă.

„De asemenea, drapelul național în bernă se va arbora la sediile partidelor politice, organizațiilor sindicale și patronale, instituțiilor de învățământ de orice grad, instituțiilor de cultură și misiunilor diplomatice ale României, la punctele pentru trecerea frontierei, în aeroporturi, porturi, gări și autogări, precum și ca pavilion pe navele de orice fel și pe ambarcațiuni ce navighează sub pavilion românesc. Aceeași obligație revine și persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reședință.
Totodată, posturile de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură își vor adapta programul difuzat și activitățile organizate în mod corespunzător acestei zile”, se arată în comunicatul transmis de guvern.

B1 TV va difuza vineri, ora 23:00, documentarul „Piața Universității – România”, în regia lui Stere Gulea, Vivi Drăgan Vasile și Sorin Ilieșiu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
Politică
Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
Cum văd istoricii moștenirea lui Ion Iliescu: „A ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul comunist” versus „A lăsat România într-o situație mult mai bună față de atunci când a preluat-o”
Politică
Cum văd istoricii moștenirea lui Ion Iliescu: „A ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul comunist” versus „A lăsat România într-o situație mult mai bună față de atunci când a preluat-o”
Gabriel Zetea (PSD): Atitudinea USR față de funeraliile lui Iliescu e jignitoare și arată lipsă de maturitate (VIDEO)
Politică
Gabriel Zetea (PSD): Atitudinea USR față de funeraliile lui Iliescu e jignitoare și arată lipsă de maturitate (VIDEO)
Profesorul Marcel Bartic: Decent ar fi să discutăm despre victimele regimului Iliescu, cărora nici acum nu li s-a făcut dreptate / Iliescu s-a sprijinit pe fosta Securitate. Urmașii securiștilor de atunci și acum intoxică politica românească (VIDEO)
Politică
Profesorul Marcel Bartic: Decent ar fi să discutăm despre victimele regimului Iliescu, cărora nici acum nu li s-a făcut dreptate / Iliescu s-a sprijinit pe fosta Securitate. Urmașii securiștilor de atunci și acum intoxică politica românească (VIDEO)
Tănase: „I-am fost adversar lui Iliescu și, în anii ’90, am scris zeci de articole, nu era săptămână să nu i-o trag” / Ce a spus istoricul despre reacțiile USR și PSD la ideea de funeralii naționale pentru fostul președinte (VIDEO)
Politică
Tănase: „I-am fost adversar lui Iliescu și, în anii ’90, am scris zeci de articole, nu era săptămână să nu i-o trag” / Ce a spus istoricul despre reacțiile USR și PSD la ideea de funeralii naționale pentru fostul președinte (VIDEO)
Procurorul care l-a trimis de două ori în judecată pe Ion Iliescu, în dosarele Revoluției și Mineriadei: „A existat doar o preluare violentă a puterii”
Politică
Procurorul care l-a trimis de două ori în judecată pe Ion Iliescu, în dosarele Revoluției și Mineriadei: „A existat doar o preluare violentă a puterii”
Mircea Abrudean: Securitatea românilor este prioritatea noastră absolută
Politică
Mircea Abrudean: Securitatea românilor este prioritatea noastră absolută
Prima reacție a lui George Simion după moartea lui Iliescu: „C-așa-i lumea trecătoare, Unul naște altul moare”
Politică
Prima reacție a lui George Simion după moartea lui Iliescu: „C-așa-i lumea trecătoare, Unul naște altul moare”
Ce mesaj a transmis Maria Marinescu, nepoata prin alianță a lui Ion Iliescu, după moartea fostului președinte
Politică
Ce mesaj a transmis Maria Marinescu, nepoata prin alianță a lui Ion Iliescu, după moartea fostului președinte
Tensiunile din coaliția de guvernare escaladează: PNL acuză PSD de tergiversare mascată de scandalul Iliescu–USR, potrivit unor surse
Politică
Tensiunile din coaliția de guvernare escaladează: PNL acuză PSD de tergiversare mascată de scandalul Iliescu–USR, potrivit unor surse
Ultima oră
10:24 - Încă o lovitură pentru bugetul statului. ANAF a pierdut procesul cu OMV Petrom și trebuie să restituie o sumă uriașă
10:23 - Lia Bugnar: „Manechinăritul a venit salvator să justifice faptul ca eram un schelețel ambulant”. Ce spune despre perioada în care era model
10:03 - Elias Charalambous are emoții înaintea partidei cu Drita: „Va fi un meci greu”
09:59 - Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B
09:40 - Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă
09:34 - Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
09:21 - Trupul unui bărbat dispărut în urmă cu 28 de ani, găsit intact. Unde se afla
09:06 - Caz rar în Iași! O tânără de 22 de ani a realizat a cincea cezariană. Ce spun medicii
08:58 - Zi de doliu naţional: Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea / Traseul cortegiului
08:56 - Thassos: Incendii de vegetație, după o furtună cu descărcări electrice