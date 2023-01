Mircea Geoană vorbeşte pentru prima dată de boală: „Am avut o sperietură! Ne uităm înainte”

, Secretarul general adjunct al NATO, a trecut prin momente grele în 2022 din cauza unor probleme de sănătate.

Mircea Geoană a vorbit pentru prima dată despre problemele de sănătate care l-au marcat în 2022. Invitat la Marius Tucă într-o ediție transmisă de Gândul, a spus că legat de sănătate a avut o sperietură, dar gena bună l-a ajutat să treacă peste hop.

„Sunt bine. Am avut o sperietură. Har Domnului și fiindcă am o genă bună, m-a ajutat să trec peste hop. Am avut o sperietură care a trecut. Ne uităm înainte”, a spus Mircea Geoană.

Fostul preşedinte al PSD, în prezent secretar general adjunct al NATO, a trecut printr-o perioadă extrem de complicată.

În imaginile apărute în presă de la reuniunea NATO de la Bucureşti, din noiembrie, secretarul general adjunct al NATO era de nerecunoscut.

S-a vorbit foarte mult despre deciziile pe care Geoană trebuie să le ia cu privire la viitorul său politic. Numele său a fost vehiculat în contextul alegerilor prezidenţiale din 2024. Sunt mai multe voci care spun că Mircea Geoană ar putea fi candidatul susţinut de PSD la viitoarele alegeri prezidenţiale. Deocamdată fostul preşedinte al PSD nu a vrut să vorbească despre aceste speculaţii.