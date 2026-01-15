B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Șeful Armatei avertizează: O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. Ce spune generalul Gheorghiță Vlad

Șeful Armatei avertizează: O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. Ce spune generalul Gheorghiță Vlad

Ana Maria
15 ian. 2026, 12:09
Șeful Armatei avertizează: O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. Ce spune generalul Gheorghiță Vlad
Sursa foto: Captura video Facebook / @Ministerul Apararii Nationale, Romania -
Cuprins
  1. De ce este importantă această zonă pentru România
  2. Avertismentul lui Gheorghiță Vlad: Ce riscuri există în prezent în Marea Neagră
  3. Ce spun analiștii militari despre acest context
  4. Care sunt măsurile cerute de Armata României, se spune Gheorghiță Vlad

Generalul Gheorghiță Vlad atrage atenția că o porțiune a zonei economice exclusive a României din Marea Neagră nu beneficiază de protecția conferită de Articolul 5 al NATO. Aceasta creează o breșă în securitatea națională, permițând potențiale interferențe externe.

De ce este importantă această zonă pentru România

Zona în discuție include infrastructura critică a României, precum exploatarea Neptun Deep, cel mai important zăcământ offshore de gaze, dar și cablurile electrice care asigură conectivitatea energetică. Protejarea acestor resurse este vitală pentru securitatea energetică și economică a țării, potrivit Antena 3 CNN.

Avertismentul lui Gheorghiță Vlad: Ce riscuri există în prezent în Marea Neagră

Situația tensionată din Ucraina amplifică riscurile ca nave sau aeronave rusești să patruleze sau să survoleze această zonă economică fără ca acest lucru să declanșeze automat o reacție militară colectivă din partea NATO. Generalul Gheorghiță Vlad avertizează că astfel de acțiuni pot testa coeziunea Alianței.

Ce spun analiștii militari despre acest context

Analiștii militari consideră că Rusia ar putea profita de ambiguitatea juridică legată de aplicarea Articolului 5 în această zonă „gri” pentru a exercita presiuni și a provoca Flancul Estic al NATO. Aceasta reprezintă o strategie de testare a solidarității între statele membre.

Care sunt măsurile cerute de Armata României, se spune Gheorghiță Vlad

Pentru a face față acestor provocări, generalul Gheorghiță Vlad insistă asupra necesității dotării rapide și complete a Marinei Române, care trebuie să fie pregătită să protejeze eficient zona economică exclusivă și infrastructura critică a țării.

Zona economică exclusivă a României în Marea Neagră reprezintă un spațiu strategic crucial, atât din punct de vedere economic, cât și militar. Aceasta include importante resurse naturale, precum zăcământul de gaze Neptun Deep, dar și infrastructuri esențiale pentru energie și comunicații. În contextul tensiunilor geopolitice din regiune, protejarea acestei zone devine vitală, mai ales în fața posibilelor provocări militare și economice ce pot afecta stabilitatea și securitatea națională a României.

Tags:
Citește și...
De la Paris la Târgu Mureș. Cum a renunțat un medic la străinătate pentru a salva vieți în România
Eveniment
De la Paris la Târgu Mureș. Cum a renunțat un medic la străinătate pentru a salva vieți în România
Al treilea ucigaș al omului de afaceri Adrian Kreiner a fost prins. Unde se ascundea asasinul Cosmin Zuleam
Eveniment
Al treilea ucigaș al omului de afaceri Adrian Kreiner a fost prins. Unde se ascundea asasinul Cosmin Zuleam
Val de concedieri la privat. S-au închis multe companii, în România: „Am fost team leader și ca operator nu mă mai vrea nimeni”
Eveniment
Val de concedieri la privat. S-au închis multe companii, în România: „Am fost team leader și ca operator nu mă mai vrea nimeni”
Populația României a coborât la 19,043 milioane de locuitori. Tinerii sunt tot mai puțini, vârstnicii tot mai mulți
Eveniment
Populația României a coborât la 19,043 milioane de locuitori. Tinerii sunt tot mai puțini, vârstnicii tot mai mulți
Ritualul ascuns al turiștilor în România. Iată ce li se oferă încă din prima zi
Eveniment
Ritualul ascuns al turiștilor în România. Iată ce li se oferă încă din prima zi
Ziua Culturii Naționale se sărbătorește și în străinătate. Filiala Occident, Diaspora și Minorități a UZPR a organizat o serie de evenimente în Spania
Eveniment
Ziua Culturii Naționale se sărbătorește și în străinătate. Filiala Occident, Diaspora și Minorități a UZPR a organizat o serie de evenimente în Spania
Imagini șocante din sediul Poliției Năvodari, publicate de Europol: „Umilință, dispreț și nepăsare instituțională”. Reacția IPJ Constanța (FOTO)
Eveniment
Imagini șocante din sediul Poliției Năvodari, publicate de Europol: „Umilință, dispreț și nepăsare instituțională”. Reacția IPJ Constanța (FOTO)
Patru ani de coșmar birocratic. O pensionară din Oradea a primit certificatul de deces al fiului cu nume greșit
Eveniment
Patru ani de coșmar birocratic. O pensionară din Oradea a primit certificatul de deces al fiului cu nume greșit
UPDATE: Apa a fost oprită la Parlament. Peste 1.000 de angajați sunt afectați. Nu au apă nici la toalete. Ce spune Apa Nova
Eveniment
UPDATE: Apa a fost oprită la Parlament. Peste 1.000 de angajați sunt afectați. Nu au apă nici la toalete. Ce spune Apa Nova
Limita dintre relaxare și exces. Ce spune Mihaela Bilic despre alcool: „Beția constă într-o grămadă de contradicții, pentru că spune DA la orice”
Eveniment
Limita dintre relaxare și exces. Ce spune Mihaela Bilic despre alcool: „Beția constă într-o grămadă de contradicții, pentru că spune DA la orice”
Ultima oră
12:13 - De la Paris la Târgu Mureș. Cum a renunțat un medic la străinătate pentru a salva vieți în România
11:57 - Al treilea ucigaș al omului de afaceri Adrian Kreiner a fost prins. Unde se ascundea asasinul Cosmin Zuleam
11:51 - Val de concedieri la privat. S-au închis multe companii, în România: „Am fost team leader și ca operator nu mă mai vrea nimeni”
11:40 - Populația României a coborât la 19,043 milioane de locuitori. Tinerii sunt tot mai puțini, vârstnicii tot mai mulți
11:33 - Ritualul ascuns al turiștilor în România. Iată ce li se oferă încă din prima zi
11:22 - Radu Miruță îl conectează pe Nicușor Dan la realitate. Îi pune internet în avionul Spartan
11:04 - Ziua Culturii Naționale se sărbătorește și în străinătate. Filiala Occident, Diaspora și Minorități a UZPR a organizat o serie de evenimente în Spania
10:59 - Cristina Prună și Claudiu Năsui cer schimbări în USR: Referendum intern pentru limitarea mandatelor în funcții publice: „Maxim Două Mandate”
10:57 - Imagini șocante din sediul Poliției Năvodari, publicate de Europol: „Umilință, dispreț și nepăsare instituțională”. Reacția IPJ Constanța (FOTO)
10:33 - Patru ani de coșmar birocratic. O pensionară din Oradea a primit certificatul de deces al fiului cu nume greșit