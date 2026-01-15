Generalul Gheorghiță Vlad atrage atenția că o porțiune a zonei economice exclusive a României din Marea Neagră nu beneficiază de protecția conferită de Articolul 5 al NATO. Aceasta creează o breșă în securitatea națională, permițând potențiale interferențe externe.

De ce este importantă această zonă pentru România

Zona în discuție include infrastructura critică a României, precum exploatarea Neptun Deep, cel mai important zăcământ offshore de gaze, dar și cablurile electrice care asigură conectivitatea energetică. Protejarea acestor resurse este vitală pentru securitatea energetică și economică a țării, potrivit .

Avertismentul lui Gheorghiță Vlad: Ce riscuri există în prezent în Marea Neagră

Situația tensionată din amplifică riscurile ca nave sau aeronave rusești să patruleze sau să survoleze această zonă economică fără ca acest lucru să declanșeze automat o reacție militară colectivă din partea NATO. Generalul Gheorghiță Vlad avertizează că astfel de acțiuni pot testa coeziunea Alianței.

Ce spun analiștii militari despre acest context

Analiștii militari consideră că Rusia ar putea profita de ambiguitatea juridică legată de aplicarea Articolului 5 în această zonă „gri” pentru a exercita presiuni și a provoca Flancul Estic al NATO. Aceasta reprezintă o strategie de testare a solidarității între statele membre.

Care sunt măsurile cerute de Armata României, se spune Gheorghiță Vlad

Pentru a face față acestor provocări, generalul Gheorghiță Vlad insistă asupra necesității dotării rapide și complete a Marinei Române, care trebuie să fie pregătită să protejeze eficient zona economică exclusivă și infrastructura critică a țării.