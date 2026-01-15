Generalul Gheorghiță Vlad atrage atenția că o porțiune a zonei economice exclusive a României din Marea Neagră nu beneficiază de protecția conferită de Articolul 5 al NATO. Aceasta creează o breșă în securitatea națională, permițând potențiale interferențe externe.
De ce este importantă această zonă pentru România
Zona în discuție include infrastructura critică a României, precum exploatarea Neptun Deep, cel mai important zăcământ offshore de gaze, dar și cablurile electrice care asigură conectivitatea energetică. Protejarea acestor resurse este vitală pentru securitatea energetică și economică a țării, potrivit Antena 3 CNN.
Avertismentul lui Gheorghiță Vlad: Ce riscuri există în prezent în Marea Neagră
Situația tensionată din Ucraina amplifică riscurile ca nave sau aeronave rusești să patruleze sau să survoleze această zonă economică fără ca acest lucru să declanșeze automat o reacție militară colectivă din partea NATO. Generalul Gheorghiță Vlad avertizează că astfel de acțiuni pot testa coeziunea Alianței.
Ce spun analiștii militari despre acest context
Analiștii militari consideră că Rusia ar putea profita de ambiguitatea juridică legată de aplicarea Articolului 5 în această zonă „gri” pentru a exercita presiuni și a provoca Flancul Estic al NATO. Aceasta reprezintă o strategie de testare a solidarității între statele membre.
Care sunt măsurile cerute de Armata României, se spune Gheorghiță Vlad
Pentru a face față acestor provocări, generalul Gheorghiță Vlad insistă asupra necesității dotării rapide și complete a Marinei Române, care trebuie să fie pregătită să protejeze eficient zona economică exclusivă și infrastructura critică a țării.
Zona economică exclusivă a României în Marea Neagră reprezintă un spațiu strategic crucial, atât din punct de vedere economic, cât și militar. Aceasta include importante resurse naturale, precum zăcământul de gaze Neptun Deep, dar și infrastructuri esențiale pentru energie și comunicații. În contextul tensiunilor geopolitice din regiune, protejarea acestei zone devine vitală, mai ales în fața posibilelor provocări militare și economice ce pot afecta stabilitatea și securitatea națională a României.