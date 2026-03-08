O inițiativă legislativă discutată la nivelul Guvernului provoacă îngrijorări în rândul specialiștilor din domeniul construcțiilor. Proiectul vizează modificarea Legii 307/2006 privind securitatea la incendiu și urmărește, cel puțin la nivel declarativ, creșterea siguranței clădirilor.

Cu toate acestea, experți și reprezentanți ai mediului economic avertizează că forma actuală a proiectului ar putea produce efecte negative majore asupra investițiilor și asupra profesiilor tehnice din domeniu.

Ce schimbări propune proiectul

În sistemul actual, responsabilitățile în procesul de construire sunt distribuite clar între diferite categorii de specialiști, în funcție de competențele și rolurile lor profesionale. Proiectanții elaborează documentația tehnică, constructorii execută lucrările, iar verificarea respectării proiectului este realizată de diriginții de șantier și responsabilii tehnici.

În plus, inspectorii pentru situații de urgență verifică dacă sunt respectate normele privind securitatea la incendiu, având atribuții specifice de control în acest domeniu.

Proiectul de ordonanță aflat în dezbatere propune însă o schimbare semnificativă, deoarece arhitecții și proiectanții ar urma să supravegheze modul în care lucrările sunt executate din perspectiva securității la . În același timp, aceștia ar trebui să semnaleze eventualele abateri sau neconformități identificate pe parcursul execuției lucrărilor, relatează stiripesurse.ro.

Ce probleme sesizează experții

Reprezentanții industriei susțin că această schimbare ar crea o suprapunere problematică de atribuții între profesii care au roluri distincte în procesul de construire. În prezent, arhitecții și proiectanții nu au competențe legale de control direct pe șantier și nici certificări specifice pentru verificarea normelor de securitate la incendiu.

În aceste condiții, specialiștii avertizează că responsabilitatea ar putea deveni neclară, mai ales dacă mai multe categorii profesionale ar fi obligate să răspundă simultan pentru aceleași obligații.

Situația devine și mai sensibilă deoarece proiectul introduce sancțiuni penale severe pentru nerespectarea normelor de securitate la incendiu. Conform propunerii, anumite situații ar putea fi sancționate cu pedepse de până la cinci ani de închisoare dacă ar fi creat un „pericol”.

Ce impact ar putea avea proiectul asupra economiei și investițiilor

Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că noile prevederi ar putea determina arhitecții și proiectanții să evite asumarea unor proiecte, din cauza riscurilor juridice ridicate. Într-un sector unde proiectarea reprezintă prima etapă a oricărei investiții, o astfel de reacție ar putea bloca dezvoltarea multor proiecte.

Construcțiile au un efect economic important asupra altor domenii, deoarece fiecare proiect generează activitate în numeroase industrii conexe.

În cazul în care etapa de proiectare ar deveni blocată sau puternic încetinită, consecințele s-ar putea reflecta direct în reducerea investițiilor, dar și în scăderea veniturilor la bugetul de stat provenite din , taxe pe muncă și impozite pe profit.





