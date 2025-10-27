B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum

Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum

Ana Maria
27 oct. 2025, 22:12
Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
Guvernul Bolojan. Sursa foto: gov.ro
  1. Modificări la OUG 52. Ce cheltuieli sunt exceptate
  2. Cum sunt afectate sănătatea și educația

Guvernul a adoptat, luni, acele modificări la OUG 52 pentru primari, după ce ordonanța inițială limita sever cheltuielile administrațiilor locale. Primarii au criticat OUG 52, susținând că nu mai pot finanța achiziții esențiale precum certificatele de naștere sau de deces, reparații la școli sau drumuri.

Noile modificări permit efectuarea cheltuielilor pentru diverse capitole de buget care, anterior, erau interzise. Printre acestea se numără lucrările de infrastructură, deszăpezirea, intervențiile în situații de urgență și proiectele cu finanțare din programe naționale, fonduri externe nerambursabile sau Planul Național de Redresare și Reziliență.

Modificări la OUG 52. Ce cheltuieli sunt exceptate

Primarii vor putea, de asemenea, să facă cheltuieli pentru evenimentele oficiale locale, sărbători tematice și sfârșitul de an. Autoritățile și instituțiile publice pot finanța consultanță, studii și cercetări necesare pentru obiective de investiții, autorizații și cereri de finanțare pentru proiecte.

De asemenea, modificările la OUG 52 permit și cheltuielile necesare „asigurării reprezentării și expertizelor în litigiile arbitrale și judiciare internaționale, cheltuielilor necesare asigurării expertizelor în litigiile judiciare naționale conexe acestora, cheltuielilor cu asistența  juridică necesară operațiunilor de administrare a datoriei publice, cheltuielilor cu serviciile de evaluare a riscului de țară, cheltuielilor aferente prestărilor de servicii informatice în scopul administrării datoriei publice, cheltuielilor aferente serviciului datoriei publice, cheltuielilor cu bunurile și prestări servicii cu caracter funcțional realizate din bugetul Trezoreriei Statului și celor aferente plății comisioanelor prilejuite de participarea și decontarea operațiunilor Ministerului Finanțelor în Sistemul Electronic de Plăți (ReGIS, SaFIR, SENT), precum și cheltuielilor rezultate din executarea unor obligații stabilite prin hotărâri judecătorești sau dispuse de instanțele de judecată sau de lege în cursul procesului, cheltuielile conexe precum și cheltuielilor obligatorii stabilite prin acte normative, strict necesare desfășurării actului de justiție.”, potrivit Antena 3 CNN.

Cum sunt afectate sănătatea și educația

Unitățile sanitare publice sunt exceptate de la restricții. Vor fi permise „cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale pentru îngrijirea bolnavilor, cu serviciile cu asigurarea hranei în penitenciare, în instituții de asistență socială și în unități de asistență medico-socială, pentru cheltuielile cu acțiuni şi programe de sănătate, pentru cheltuielile aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar, pentru cheltuielile aferente transmiterii drepturilor de pensie şi asistenţă socială”.

