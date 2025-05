Moment penibil la întâlnirea lui George Simion cu românii din Londra. Candidatul AUR s-a supărat și „a ieșit, a fugit prin spate, era să dea peste un om” (VIDEO)

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, a avut sâmbătă o întâlnire cu românii din Londra. Evenimentul a fost ”stricat” de unul dintre români, care a zbierat „Nicușor!” în timp ce moderatoarea vorbea.

Din acesta ori din alt motiv, cert e că Simion a plecat repede de la discuții. Un român care a fost prezent acolo s-a arătat revoltat de atitudinea liderului AUR.

Nicușor Dan, invocat la întâlnirea lui Simion cu românii din Londra

„Mai avem o săptămână, o săptămână în care trebuie să ne mobilizăm…”, spunea gazda evenimentului când unul dintre românii din public a zbierat „pentru Nicușor!!”.

Izbucnirea a stârnit rumoare în sală.

„Incredibil! Trebuia s-o văd și pe asta… S-o trăiesc s-o văd și pe asta. La 39 de ani ai mei trebuie s-o trăiesc și pe asta…”, se aude cineva spunând pe o înregistrare de la eveniment:

Românii din Anglia s-au supărat pe Simion

Ulterior, un român care a fost prezent la eveniment și-a vărsat oful pe TikTok: „Fraților, George Simion și-a bătut joc de comunitatea de români din Anglia. A stat două minute la o întâlnire. Oamenii au condus 3 – 6 ore ca să se întâlnească el. A ieșit, a fugit prin spate. Era să dea peste un om. Și-a bătut joc de toată comunitatea din Anglia care l-a votat”.

Bărbatul a postat apoi imaginile video cu plecarea lui Simion: