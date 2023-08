Moșteanu: PSD și PNL au făcut o varză din Legea pensiilor speciale, de asta USR a și votat împotrivă atunci. Sper ca acum Ciolacu și Ciucă și nu mai joace teatru și chiar să desființeze aceste privilegii (VIDEO)

Deputatul Ionuț Moșteanu, vicepreședinte USR și purtător de cuvânt al partidului, a declarat joi, pentru B1 TV, că PSD și PNL au făcut „o varză” din Legea pensiilor speciale, realizând-o de așa manieră încât să pice la Curtea Constituțională și, în fapt, nici să nu desființeze vreo pensie specială. Moșteanu a amintit că USR a atras atenția asupra acestui lucru încă de când proiectul era în Parlament, motiv pentru care

Între timp, CCR susținând că mai multe articole sunt neconstituționale, iar premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, o sesiune extraordinară a Legislativului chiar săptămâna viitoare, pentru a pune legea în acord cu obiecțiile CCR. Moșteanu speră ca PSD și PNL să nu joace teatru măcar de data asta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru.

Moșteanu: PSD și PNL au făcut o varză din Legea pensiilor speciale

„Noi, USR, am depus ieri cereri la Secretariatele generale, la Senat și la Camera Deputaților, la Cameră chiar eu am depus sub semnătura mea, de convocare a sesiunii extraordinare că trebuie rezolvată acestă probelmă și e un motiv important: e unul din jaloanele importante din PNRR pentru următoarea tranșă de bani, bani de care România are nevoie.

Trebuie să așteptăm motivarea Curții, apoi să facem Birou permanent și calendar, dar îi avertizez pe dl Ciolacu și pe dl Ciucă să nu mai facă acest circ ieftin cum au mai făcut, că au făcut o lege neconstituțională, o lege pe cere noi, USR, nu am votat-o și le-am spus că au făcut o varză de lege care va pica la CCR, o lege care dincolo de faptul că e varză, nu taie pensii speciale, nu rezolvă nimic fundamental și e așa o promisiune că va fi mai bine peste 15 ani.

Nu suntem de acord cu asta, am avut amendamente pe fiecare categorie, le-au respins. O să venim iar cu propuenri și trebuie, chiar dacă durează o săptămână – două – patru, făcută o lege sau mai multe legi, mai multe e mai bine, care să stea în picioare la un control de constituționalitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al USR.

Moșteanu: CCR e formată din politruci

Deputatul a mai spus că la Curtea Constituțională nu sunt judecători, ci politruci.

„Eu sunt dezamăgit de politrucii de la CCR, pentru că sunt niște oameni numiți politic care, evident, joacă politic. Sunt curios cât de repede se mișcă cu motivarea că de obicei durează foarte mult și acum e și vară. Dar probabil dl Ciolacu dacă spune că săptămâna viitoare o să fie sesiune, înseamnă că știe dânsul mai multe”, a mai declarat Ionuț Moșteanu, pentru B1 TV.