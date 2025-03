Moșteanu (USR), despre parlamentarii AUR și POT: Niște ipocriți. Cică sunt în grevă parlamentară, dar semnează prezența, ca să-și ia diurnele de ședință (VIDEO)

Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR, i-a acuzat de ipocrizie pe parlamentarii AUR și POT deoarece susțin că sunt în grevă parlamentară, dar semnează prezența să încaseze diurnele de ședință. Moșteanu a mai spus că sistemul de acordare a diurnelor ar putea fi schimbat chiar de săptămâna viitoare și atunci „cred că se termină și cu greva lor”.

Moșteanu, despre greva celor de la AUR și POT: Niște ipocriți

„Am avut azi o declarație de la tribuna Parlamentului și am demascat , pentru că exact asta am observat. Am văzut și luni. N-au intrat în plen, dar au semnat prezența ca să-și ia diurna de 261 de lei, diurna de ședință. Azi au făcut, din nou, același lucru o bună parte din cei de la AUR și POT.

Pot să înțeleg , dar nu poți să zici ”grevă”, dar vii pe culoar, semnezi să iei banii apoi fugi în birou. Arată moral sunt acești oameni care nu au niciun fel de jenă.

Le-am atras atenția de la tribuna Parlamentului, a fost o discuție și în Biroul Permanent azi cu reprezentanții celorlalte partide, că ei acum fentează acest sistem și ne gândim cum facem de săptămâna viitoare să nu-și ia diurna fraudulos. Cred că se termină și cu greva lor de săptămâna viitoare dacă nu-și mai iau diurna. Niște ipocriți”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Deputatul USR a afirmat apoi că, altfel, lui îi convine că nu mai vin cei de la AUR și POT în plen pentru că „e mai liniște, avem niște dezbateri civilizate, e aerul respirabil”.