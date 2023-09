Moșteanu (USR): Lumea știe că PSD e un partid de corupți și de hoți. PSD nu câștigă alegerile unde comunitățile sunt bogate, ci numai unde oamenii sunt ținuți în sărăcie chiar de acest partid. Asta e rețeta lor (VIDEO)

Deputatul Ionuț Moșteanu, vicepreședinte USR și purtător de cuvânt al partidului, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că și lumea știe asta, dar sunt români care în continuare votează cu el deoarece sunt dependenți într-o formă sau alta de acest partid sau merg pe ideea ”fură, dar ne dă și nouă ceva”.

Moșteanu a mai remarcat faptul că PSD câștigă alegerile doar în comunitățile sărace, mai precis comunitățile ținute în sărăcie chiar de PSD, pentru a-și conserva electoratul și a fi sigur că e votat din nou și din nou.

Viceliderul USR a mai susținut că un vasluian are nevoie de 32 de ani pentru a strânge toți banii pe care Dumitru Buzatu i-a primit șpagă doar pentru un singur contract.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, în contextul în care Dumitru Buzatu, baronul PSD de Vaslui, după ce a fost de 1,25 milioane de lei.

Moșteanu: Vaslui e un județ care a fost ținut în sărăcie, sub bocancul PSD și al acestui Dumitru Buzatu

„În Vaslui, salariul mediu net anul trecut a fost 3.217 lei. (Un vasluian) muncește 32 de ani fără să consume nimic din acești bani, ca să strângă banii care sunt în portbagaj acolo, la Mitică Buzatu doar dintr-o singură șpagă pentru un contract de asfaltare. Și imaginați-vă câte din astea sunt în toată țara.

Am văzut acum câteva zile cazul de la Administrația Spitalelor din București, în care dădeau 600.000 de euro șpagă doar într-un singur contract de reabilitări. Acolo pe acei șmecheri și e nevoie de oameni curajoși care să facă acest lucru în toate instituțiile statului și contractorii curajoși care, atunci când li se cere șpagă, să meargă să denunțe și așa, ușor-ușor, o să curățăm mafia asta și o să facem o țară în care lucrurile să funcționeze.

(Vaslui) e un județ depopulat ca multe altele, e un județ care a fost ținut în sărăcie, e unul dintre cele mai sărace județe, a fost ținut sub bocancul PSD și al acestui Dumitru Buzatu zeci de ani că lor le era convenabil: toate contractele, joburile erau controlate de PSD, statul era cel mai mare angajator acolo, era cel mai simplu să-i controleze pe oameni.

Sper ca și cu această dispariție din peisajul politic a acestui baron local să însănătoșim România, sper ca Ciolacu să nu-l înlocuiască cu un alt baron PSD-ist tânăr, mort de foame, să ne trezim și cu ăla că are o avere… Mitică Buzatu nu-și poate justifica nici gardul de la casele alea pe care le are și terenurile pe care le are ca fost parlamentar și președinte de Consiliu Județean.

Sunt sigur că în toată țara li se se cere șpagă contractorilor care lucrează cu statul, cred că unii dau, sper să fie tot mai puțini, până nu va da nimeni”, a declarat purtătorul de cuvânt al USR.

Moșteanu (USR): Lumea știe că PSD e un partid de corupți și de hoți

„PSD e un partid corupt, ar vrea să uite că sunt partidul care făcea drept-culcat după cum dicta Dragnea acum câțiva ani, Dragnea fiind un simbol al corupției, un om care a câștigat toată puterea politică și încerca să schimbe legi ca să scape de pușcărie. Au fost mulți alții. Ionel Arsene, condamnat pentru corupție ș . Sper să nu fugă și dl Buzatu și vom vedea cât de solid e sistemul de justiției și cât de curajoși sunt cei care conduc Ministerul Justiției și Guvernul, să nu-l fac scăpat, să ne trezim că ne zâmbește și el din Italia.

Pentru PSD nu cred că e mare lovitură, lumea știe că e un partid de corupți, de hoți. Din păcate, foarte mulți români i-au votat pe ideea ”fură, dar ne mai dau și nouă sau mai fac câte ceva” sau pur și simplu erau dependenți de angajările la stat și contractele la stat, așa cum e în Vaslui și alte județe sărace.

Ați văzut că acolo unde comunitățile sunt bogate, PSD nu câștigă. PSD câștigă și stă bine electoral unde oamenii sunt săraci, i-au sărăcit și-i țin în sărăcie pentru că le convine, așa au găsit ei rețeta să le ia voturile. Lucrurile o să se schimbe cu siguranță”, a mai declarat Ionuț Moșteanu, pentru B1 TV.