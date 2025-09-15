Moțiunea simplă, depusă de parlamentarii AUR, împotriva ministrului Educației, Daniel David, a fost respinsă, în urma unui vot care a avut loc luni, 15 septembrie. Autorii moțiunii au fost contrariați de măsurile de austeritate adoptate de Guvern și care vizează sistemul de educație.

Cum au votat parlamentarii moțiunea depusă de AUR

40 de senatori au votat „pentru”, 82 au votat „împotrivă” și unul s-a abținut. Votul a fost secret electronic.

Câți senatori au votat moțiunea simplă

Moțiunea simplă împotriva ministrul David, intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”, a fost semnată de 38 de senatori din Opoziție (28 de la AUR, șase neafiliați și patru de la „Pace – Întâi România”) și depusă săptămâna trecută de de liderul grupului de senatori ai AUR, Petrișor Peiu.

„România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor”, se arată în textul documentului depus în Paralment.

Ce spun autorii moțiunii simple despre măsurile de austeritate din Educație

Autorii moțiunii au acuzat actualul sistem de educație, aflat sub gestiunea ministrul Daniel David, că direcționează viitorul țării spre un viitor sumbru. De asemenea, au descris legea austerității ca fiind cel mai brutal atac la adresa sistemului de învățământ și l-au făcut pe Daniel David direct responsabil pentru măsurile adoptate și consecințele pe care le va avea.

„Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru. (…) Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice”, mai transmit autorii textului moţiunii.

Ce au propus autorii moțiunii împotriva lui Daniel David

Autorii moțiunii simple au propus ca ministrul David să își dea demisia din funcția de conducere, precum și anularea măsurilor care vizează învăţământul preuniversitar şi superior. De asemenea, ei cer finanţarea educaţiei până la nivelul pragului minim de 6% din și avertizează că, în cazul în care aceste propuneri nu vor fi adoptate, sistemul de învățământ este într-un real pericol.

„Renunţarea domnului Daniel David la funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării. Ar fi un act de igienă politică, un gest de respect faţă de profesori, elevi şi viitorul acestei ţări. (…) Prin această moţiune dorim să tragem un semnal de alarmă naţional: educaţia este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generaţie întreagă. Vă chemăm să votaţi această moţiune, nu pentru noi, iniţiatorii acesteia, ci pentru copiii României, pentru viitorul ţării, pentru onoarea noastră ca parlamentari”, se încheie textul moţiunii simple.

Ce a spus Daniel David despre moțiunea simplă

Cu câteva ore înainte ca moțiunea simplă să fie votată în Senat, a susținut că, dacă aceasta va fi adoptată, el este hotărât să renunțe la rolul de ministrul al Educației.

„Decizia mea a fost exprimată public. Sunt un ministru care fac parte dintr-un guvern, avem o coaliție de guvernare și iau foarte în serios astfel de lucruri. Dacă văd că actuala coaliție nu mai are forța să susțină programul de guvernare, am declarat public, deși nu sunt obligat să plec, iar premierul nu are obligația să-mi ceară demisia, am să-mi depun demisia”, a declarat Daniel David, în emisiunea News Pass, moderată de Gabriela Mihai.

Daniel David reamintește că, deși dure, măsurile de austeritate care vizează sistemul de învățământ au avut scopul de a proteja salariile și bursele elevilor. El a mai precizat că, în cazul în care moțiunea va fi adoptată, decizia de a demisiona este un gest de onoare, nu o obligație legislativă.

„Sper, însă, repet, că măsurile de criză ne-au salvat salariile și bursele până la finalul anului, iar pornind de la aceste măsuri putem gândi o reformă pentru un sistem care are nevoie de reforme mari. Mi se pare corect, nu este de procedură. Este o chestie de onoare, iar nu de legalitate”, a adăugat ministrul.