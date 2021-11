Motivul pentru care Nicușor Dan încă nu s-a vaccinat împotriva COVID-19

Nicușor Dan a explicat sâmbătă seară, motivele pentru care nu s-a vaccinat încă împotriva COVID-19, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

Primarul Capitalei a afirmat că principalul motiv pentru care nu s-a vaccinat este faptul că își petrece cea mai mare parte a timpului în sediul primăriei, motiv pentru care nu a avut timp că-și facă anumite investigații medicale.

„Nu mi-am pus problema să obțin certificat verde, viața mea înseamnă să mă trezesc de dimineață și să stau de la 9 la 21 în primărie. Am trecut prin boală… Am spus că mă voi vaccina după ce fac un număr de teste, pe care n-am apucat încă să le fac, pentru că există niște urgențe care sunt mai importante…Mă voi vaccina după ce fac un set de analize pe care n am avut timp până acum”, a afirmat primarul, potrivit republica.ro.

Nicușor Dan a fost infectat cu COVID-19 la începutul anului 2021

Primarul Capitalei s-a infectat cu Covid-19 în luna aprilie și nu s-a imunizat până în acest moment, deși s-a scurs jumătate de an.

Edilul a afirmat că se testează atunci când are nevoie să participe la întâlnirile de la Guvern și că decizia lui de a întârzia administrarea vaccinului nu influențează populația.

„Oamenii nu-și aleg un primar care să le fie model, ci unul care să rezolve problema căldurii și apei calde, problema traficului, poluării aerului, mediului de afaceri, problema locurilor de muncă”, a declarat primarul Municipiului București.