Năsui (USR): PNL vrea să obțină comasarea alegerilor fără să plătească prețul pentru PSD – susținerea candidatului său la prezidențiale. Or PSD îi spune ”primești și plătești în același timp!” (VIDEO)

Deputatul Claudiu Năsui, vicepreședinte USR și fost ministru al Economiei, a declarat joi, pentru B1 TV, că PNL insistă pe comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele din 9 iunie ca să se salveze de la un dezastru electoral. Numai că, pentru a accepta comasarea, PSD cere la schimb ca PNL să-i susțină candidatul la prezidențiale, cel mai probabil Marcel Ciolacu, lucru pe care PNL nu vrea să-l facă. Acesta ar putea fi motivul pentru care cele două partide privind comasarea, așa cum era de așteptat. Discuțiile vor continua luni.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Năsui, despre neînțelegerile dintre PSD și PNL pe tema comasării alegerilor

„Comasarea ajută PNL, care e într-o situație dezastruoasă ca urmare a acestei coaliții pe care au făcut-o cu PSD. Vor să scape de aceste rezultate, să le evite cum pot. Încă nu s-au întâmplat alegerile, deci încă mai au o șansă și încearcă să maximizeze această șansă și singurul mod în care pot spera să nu aibă un rezultat dezastruos – eu cred că vor lua oricum -e această comasare.

Iar PSD încearcă să extragă cât poate de acolo, cum a mai făcut și-n trecut – candidat unic la prezidențiale. (…) Întrebarea e dacă va trece de turul 2 și aici cred că dl Ciolacu caută susținere de la PNL, ca să-și dea maximul de șansă.

PNL vrea să obțină comasarea fără să plătească prețul, or PSD îi spune: ”primești și plătești în același timp!””, a declarat deputatul USR.

Năsui, despre „cuțităreala” din PSD

Totodată, referindu-se la reticența lui Ciolacu de la Primăria Capitalei, Claudiu Năsui a invocat „cuțităreala” și „războaiele întregi” din acest partid.

„Dl CIolacu nu vrea să-i dea dnei FIrea o potențială victorie la Primăria Capitalei – pe care oricum n-o va avea – care s-o propulseze ca o trambulină, pe modelul dlui Băsescu, într-o competiție electorală la prezidențiale, care e premiul cel mare pe care-l vrea dl Ciolacu. E și scenariul B, în care Firea nu se duce la prezidențiale, dar CIolacu pierde alegerile și Firea poate să atace președinția PSD. Atunci dl Ciolacu are un puzzle de rezolvat”, a mai declarat deputatul USR Claudiu Năsui, pentru B1 TV.