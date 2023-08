Natalia Intotero, despre consumul de droguri în rândul tinerilor: „Pentru a combate această problemă trebuie să muncească o întreagă echipă, nu o singură persoană sau un singur minister”

Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Natalia Intotero, a vorbit vineri în emisiunea Politica zilei cu Ioana Constantin despre consumul de droguri în rândul tinerilor. Aceasta a subliniat că implicarea unui minister nu este suficientă pentru a combate acest fenomen și a spus că de cele mai multe ori autoritățile își iau informațiile din presă pentru că cetățenii nu mai au încerere în instituții:

„Nu este o situație ușoară, este o situație delicată, în primul rând pentru noi ca cetățeni români dar în egală măsură și pentru România, pentru că ne dorim să fim membri ai Spațiului Schengen. Atâta timp cât nu încercîm să facem mai mult și mai bine, dar nu o singură persoană, ci trebuie aici să muncească o întreagă echipă și această echipă să fie formată din ONG-uri, reprezentanți ai mass-media. Cele mai multe cazuri noi le aflăm prin intermediul dumneavoastră. De ce? Sunt foarte mulți cetățeni care nu au încredere în instituțiile statului. Putem să câștigăm această încredere lucrând în echipă: societatea civilă, presa, cultele din România, și nu doar un minister. Nu poate să facă un singur minister, este nevoie de muncă în echipă.

La începutul lunii aprilie, fiind și eu îngrijorată de acest fenomen, fiind președinte al comisiei de învățământ am realizat o dezbatere la Parlamentul României unde am invitat toți actorii implicați, instituțiile cu responsabilitate. Am decis la vremea respectivă ca de îndată după aprobarea legilor educației să facem un comitet de implicare, de dialog pentru a vedea și schimba legislația unde se impune. Am invitat și reprezentanți ai ministerului, au fost prezenți și reprezentanți ai Ministerului Familiei. Undeva în luna mai, domana ministru Gabriela Firea alături de colegi au luat decizia de a realiza o aplicație care să cuprindă informații privind prevenția consumului acestdor substanțe”.

Natalia Intotero a spus că foarte mulți tineri ajung în centre de reeducare pentru că nu cunosc legislația și că este nevoie de o campanie de informare continuă:

„Am transmis o solicitare către consiliul național al Rectorilor care să ne vină în sprijin să transmită către toate facultățile interesate pentru că studenții dacă ai activitate de voluntariat li se recunoaște activitate în muncă. Reprezentanții studențildor asta și-au expus, implicați-ne și pe noi. Inclusiv aceste campanii de prevenție trebuie adaptate la schimbările societății.

Eu am vizitat acel centru și în urma acelei vizite la centrul de reeducare din Buziaș am introdus alături de colegii mei acea prevedere, școala din penitenciare pentru copiii care sunt în astfel de centre. Un procent de peste 50% sunt acolo pentru că nu li s-a făcut o prevenție, pe partea juridică, foarte mulți dintre ei sunt acuzați de pornografie infantilă, nu știau că de la vârsta de 14 ani pot să răspundă penal dacă își transmit unul altuia o fotografie pe rețelele de socializare, apoi se ceartă și pun fotografia în spațiul public. Aceste informări trebuie să fie continue”.