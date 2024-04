Nicolae Ciucă: Felicit conducerea filialei PNL Tulcea! Avem 11 doamne candidate la primăriile din județ

Sâmbătă, 13 aprilie, Nicolae Ciucă a fost prezent la un eveniment organizat la Tulcea, alături de candidații PNL pentru primăriile din județ. Președintele partidului a lăudat filiala Tulcea pentru eforturile de promovare a femeilor în politica locală, subliniind importanța egalității de gen prin prezentarea celor 11 candidate pentru funcții de primar.

„Și la Tulcea, PNL are o echipa de profesioniști, de primari, o echipă dedicată, care nu s-a lăsat intimidată, cu o carieră profesională. Lucru pe care l-am cerut PNL: să deschidă ușile oamenilor care au reușit în meseria lor, care au cu ce să se laude. De aceea felicit conducerea filialei, pe toți membrii și să subliniez următorul aspect: am cerut să ajungem la egalitate de gen în funcțiile de reprezentativite!

Ieri la Constanța am urcat pe scenă pentru a felicita echipa PNL pentru că au înțeles ceea ce noi ne dorim foarte mult: să ajungem la egalitatea de gen în politică. La Constanța, am numărat 12 doamne candidate. Azi, la Tulcea, iată, avem 11 doamne candidate la primăriile din județ! “, a declarat Nicolae Ciuca, președintele PNL.

Cei 32 de candidați PNL pentru primăriile din județul Tulcea sunt:

Paresa Carpov – Primăria Sulina,

Maria Belibrov – Primăria Pardina,

George Năstase – Primăria Văcăreni,

Cristina Staicu – Primăria Ceatalchioi,

Cristian Gorgovschi – Primăria Chilia Veche,

Eugen Petrică – Primăria Ceamurlia de Jos,

Valentin Sereev – Primăria Slavă Cercheză,

Dragoş Crivăţ – Primăria Frecăţei,

Sorin Diaconu – Primăria Nufăru,

Mihai Sofron – Primăria Smârdan,

Carmen Luiza Mocanu – Primăria Beştepe,

Gabriela Enache – Primăria Topolog,

Ştefana Strejoiu – Primăria Mihai Bravu,

Silviu Popa – Primăria Isaccea,

Ghiocel Pindic – Primăria C.A. Rosetti,

Claudiu Cristian Conţolencu – Primăria Crişan,

Daniel Netotea – Primăria Mahmudia,

Dragoş Cladiade – Primăria Sfântu Gheorghe,

Victor Gondrea – Primăria Jurilovca,

Sterică Paşata – Primăria Beidaud,

Ion Vlăduţa – Primăria Horia,

Alexandru Averian – Primăria Sarichioi,

Andreea Tanur – Primăria Cerna,

Cătălin Mocanu – Primăria Valea Nucarilor,

Dănuț Pușcasu – Primăria I.C.Brătianu,

Florin Pascale – Primăria Niculițel,

Gabriel Neacșu – Primăria Ostrov,

Grișa Panait – Primăria Carcaliu,

Liliana Marinescu – Primăria Baia,

Marian Ilie – Primăria Luncavița,

Nicu Arnăutu – Primăria M.Kogălniceanu,

Viorica Toader – Primăria Peceneaga.