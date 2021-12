Nicolae Ciucă: „Guvernul va pune la lucru toate resursele naționale și europene disponibile pentru a moderniza România și a le oferi românilor bunăstare” / Strategia Anticorupție, pe masa Cabinetului (VIDEO)

Guvernul Ciucă va pregăti în ședința de vineri instrumentele de lucru pentru a trage cele aproape 50 de miliarde de euro din cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, a anunțat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

Un alt punct important din ședința de vineri, când Guvernul va adopta inclusiv măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale, este reprezentat de Strategia Națională Anticorupție, a mai menționat premierul.

„Guvernul va pune la lucru toate resursele naționale și europene disponibile pentru a moderniza România și a le oferi românilor bunăstare”, spune Nicolae Ciucă

„Un alt punct foarte important pe agenda de astăzi este Strategia Națională Anticorupție, strategie care vizează perioada de timp 2021-2025. România are nevoie de un set solid de măsuri pentru prevenirea corupției, consolidarea climatului de integritate, creșterea transparenței instituțiilor publice și creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Răspundem, astfel, nevoilor reale ale societății românești și, totodată, atingem una dintre țintele importante asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență în domeniul Justiției.

După cum știți, deja am aprobat mecanismele de folosire a celor aproape 30 de miliarde de euro din PNRR. Azi vom pregăti instrumentele de lucru pentru a trage cele aproape 50 de miliarde de euro din cadrul financiar multianual 2021-2027. Vom discuta gestiunea financiară a banilor europeni alocați pentru perioada menționată anterior, Fondurile europene de dezvoltare regională, Fondurile de coeziune și Fondul social european Plus, precum și de Fondul de tranziție justă. Am spus și doresc să repet faptul că acest Guvern va pune la lucru toate resursele naționale și europene disponibile pentru a moderniza România și a le oferi românilor bunăstare”, a declarat Nicolae Ciucă.