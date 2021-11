Nicolae Ciucă, în plenul reunit pentru învestirea noului Guvern: „Au fost persoane surprinse de alăturarea partidelor care compun coaliția. Au fost mai preocupate să caute motivele care ne despart, decât motivele care ne apropie”

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, a declarat joi în plenul reunit pentru învestirea unui nou guvern, că împreună cu miniștri propuși de PSD-PNL-UDMR, se angajează să îmbunătățească situația economică, socială și sanitară a României. În legătură cu alăturarea partidelor care compun coaliția, Ciucă a precizat că au fost persoane preocupate de motivele care le despart, decât motivele care le apropie:

„Ne aflăm astăzi într-un moment mult așteptat de toți românii, unul în care putem să oferim predictibilite și să garantăm stabilitatea și dezvoltarea României prin toate măsurile și deciiile pe care le vom lua pentru binele cetățenilor.

Eu, alături de toți miniștrii din acest guvern ne angajăm să facem tot ce depinde de noi pentru ca situația economică, socială și sanitară a României să se îmbunătățească.

Am văzut că au fost persoane care s-au arătat surprinse de alăturarea partidelor care compun coaliția de guvernare. Consider că au fost mai preocupate să caute motivele care ne despart, decât motivele care ne apropie. Noi cei care suntem astăzi în fața dumneavoastră pentru a cere votul de încredere am trecut peste acele lucruri car ene separă și am găsit lucrurile car ene unesc. Am înțeles că mai presus de orice orgoliu se află interesul românilor. Pandemia ne-a învățat că timpul este prețios”.