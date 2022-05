Nicolae Ciucă, întâlnire cu șeful CDU, Friedrich Merz: „Așteptăm cu nerăbdare evenimente comune fie în Germania, fie în România sau la Bruxelles”

Premierul Nicolae Ciucă, a avut mați o întâlnire cu președintele CDU, Friedrich Merz, în marja congresului Partidului Popular European de la Rotterdam, Olanda.

”Succes și decizii înțelepte în calitate de președinte #CDU. Recăpăta puterea în curând! Buna cooperare dintre România-Germania depășește politica. Așteptăm cu nerăbdare evenimente comune fie în Germania, fie în România sau la Bruxelles”, a scris premierul României pe Twitter.

Good luck and wise decisions as Chairman . Regain power soon! Good cooperation between Romania-Germany goes beyond politics. Looking forward for common events either in 🇷🇴, 🇩🇪 or Brussels.

— Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca)