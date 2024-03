Nicolae Ciucă, la Congresul PPE: Ucraina și Republica Moldova trebuie să devină membre ale UE. Suntem mândri de reformele Chișinăului (VIDEO)

Republica Moldova este o parte a Europei și ar trebui să devină membră a UE cât de curând posibil, a declarat Nicolae Ciucă, lider al PNL și președinte al Senatului României, miercuri, la Congresul PPE de la București.

Nicolae Ciucă, despre sprijinul pentru Ucraina

„Din prima zi, am fost alături de Ucraina și de poporul ucrainean în lupta lor îndreptățită pentru libertate împotriva agresiunii ruse. Am ajutat, de asemenea, și Republica Moldova să facă față consecințelor acestui război brutal (…). În aceste momente dificile, în care ne confruntăm cu un război la granițele continentului european, PPE a dat dovadă de un leadership extrem de pragmatic și îi mulțumesc președintei Ursula von der Leyen și președintei Roberta Metsola pentru angajamentul dumnealor puternic de a sprijini Ucraina și partenerii din Parteneriatul Estic, cum sunt Republica Moldova, de pildă”, a declarat fostul premier.

„Ceea ce se întâmplă în Ucraina are un impact asupra noastră, a tuturor. Războiul acesta are de-a face cu sistemul nostru și cu valorile democratice, are de-a face cu drepturile și demnitățile umane. România și-a ajutat cât a putut vecinul. I-am poftit pe refugiații ucraineni în casele noastre. I-am sprijinit și i-am protejat în mod activ – pe ei și valorile europene. Ca lideri politici ai PPE, am acordat sprijin politic care rămâne crucial în acest context”, a adăugat el.

Nicolae Ciucă: Republica Moldova ar trebui să devină membră a UE cât de curând posibil

„Nu trebuie să uităm că Republica Moldova a fost profund impactată de război. Au primit cel mai mare număr de refugiați pe cap de locuitor și reprezintă o țintă permanentă pentru tacticile de dezinformare și atacurile hibride ale Rusiei. Au nevoie și merită să primească sprijinul nostru constant. Suntem mândri de reformele pe care le-au făcut pe calea europeană. Republica Moldova este o parte a Europei și ar trebui să devină membri ai Uniunii Europene cât de curând posibil”, a mai spus liberalul.