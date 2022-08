Nicolae Ciucă: Ministerul Energiei trebuie să prezinte până luni situația concretă cu proiectele de investiții / Trebuie să ne îngrijim de modul în care asigurăm consumul la nivelul sistemului energetic (VIDEO)

Ministerul Energiei trebuie să prezinte, până luni, situația concretă cu proiectele de investiții, a anunțat premierul Nicolae Ciucă, liderul PNL, la începutul ședinței de Guvern de joi.

Ce a spus Nicolae Ciucă despre situația din energie

„Doresc să fac mențiunea că ieri am desfășurat activitatea de constituire a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilienței energetice și implementarea proiectelor de infrastructură energetică. A fost o decizie pe care am luat-o în urma analizei datelor și prognozelor, precum și a perspectivei asigurării energiei pe timp de iarnă. Totodată, am considerat că este un moment oportun, în urma desfășurării activității grupului de lucru pentru securitatea energetică pe care l-am convocat în luna iunie. Toate perspectivele pe care noi le-am identificat la vremea aceea ne-au determinat să procedăm la constituirea acestui comitet interministerial, ținând cont de situația energetică a țării noastre, desigur, privită în context european”, a afirmat premierul.

„La finalul activității, am decis ca Ministerul Energiei, până luni, să prezinte situația concretă cu proiectele de investiții, folosind toate pârghiile de finanțare, atât pe bugetul de stat, cât și cele provenite din PNRR și Fondul de modernizare. De asemenea, tot la nivelul Ministerului Energiei, împreună cu celelalte ministere, să pună la punct toate elementele de plan pentru iarna 2022-2023”, a continuat Nicolae Ciucă.

„Am avut, de asemenea, o prognoză – sigur, pe termen scurt – de la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie. Am discutat perspectiva evoluției hidrografice la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a reieșit foarte clar că este nevoie de coordonare astfel încât să putem să balansăm, să echilibrăm tot ceea ce înseamnă sursele de energie și, de asemenea, să ne îngrijim de modul în care asigurăm consumul la nivelul întregului sistem energetic”, a adăugat liberalul.

„Acest plan de măsuri am decis să fie prezentat comitetului pe data de 31 august, iar la nivelul Agenției Naționale de Reglementare am solicitat să primim, de asemenea, o analiză a evoluției situației energetice, inclusiv a pieței, de la începutul anului și până acum, precum și efectele pe care le-au produs deciziile pe care le-am luat, în mod deosebit Ordonanța 27”, a mai spus el.