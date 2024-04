Nicolae Ciucă: „PNL ajunge să stabilească un record de stabilitate la guvernare” (VIDEO)

Nicolae Ciucă a precizat duminică într-o intervenție pentru B1 TV că PNL a ajuns să stabilească un record de stabilitate la guvernare, având în vedere că guvernează din noiembrie 2019.

Nicolae Ciucă, despre nevoia de stabilitate

„Am discutat la nivelul partidului și la nivelul activului de partid. Vin după două zile din teritoriu, am fost la Constanța, am fost la Tulcea. Săptămâna trecută am fost la Botoșani, am fost în Vrancea, la Focșani și avem aceste activități de precampanie în plină desfășurare.

Solicitarea mea către toți colegii mei este de a prezenta tot ceea ce ține de oferta politică a PNL. Sigur, venim după 5 ani de guvernare. Mai este un pic și se împlinesc 5 ani. Dacă ne uităm în istoria politică recentă după 90, PNL ajunge să stabilească un record de stabilitate la guvernare, din noiembrie 2019, iată suntem în aprilie 2024 și perspectivele unor lideri politici responsabili este de a asigura stabilitatea și guvernarea până când se încheie tot ciclul electoral”.

Nicolae Ciucă explică faptul că PNL și-a asumat guvernarea, în ciuda riscului de erodare electorală, pentru români, pentru stabilitatea României:

„Explic tuturor că și în aceste condiții de erodare guvernamentală nu am făcut-o pentru noi, am făcut-o pentru români, pentru stabilitatea României, să putem avea o evoluție și să putem să folosim toate aceste instrumente, pârghii prin care România să se poată să se dezvolte. Am avut ca obiectiv principal să facem o absorbție de fonduri europene care să ne scoată din acea fază rușinoasă în care nu depășeam 50%, am ajuns să absorbim peste 90%, să putem să generăm acea încredere prin care oamenii de afaceri să capete încredere în ei. Când am vorbit “Prin noi înșine” nu ne-am referit la liberali, ne-am referit la fiecare dintre români să avem încredere în noi.

Discutând cu oamenii, toată lumea este într-o stare de dezamăgire, de temere, că nu putem, că nu suntem în stare! Totuși, România a evoluat, dacă dăm timpul înapoi și ne uităm unde suntem acum este o evoluție. Sigur nivelul nostru de ambiție este unde este și așa trebuie să fie, nu a fost ritmul care a trebuit și trebuie să reccunoaștem ceea ce nu s-a făcut. Dar nu avem altă soluție decât să asigurăm o coerență a actului guvernamental a deciziilor politice tocmai în acest scop să continuăm să dezvoltăm România. Noi suntem încă într-o situație de decalaj față de celelalte țări, mergem în teritoriu și vedem declajele în mediul rural. PNL vine cu modele de administrație despre care vorbim. Chestiunea asta nu se poate întâmpla peste noapte. Noi ne ducem către electori cu această deschidere onestă a faptelor bune pe care le-am făcut, cu recunoașterea a ceea ce nu am reușit să facem și cu solicitarea de încredere că în continuare pe un program guvernamental coerent și decizii politice asumate putem să dezvoltăm România”.