Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Nicolae Ciucă (PNL): „Trebuie să terminăm cu această criză de preocupări care țin doar de politicieni” (VIDEO)

Nicolae Ciucă, propunerea de premier a PNL, a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de către președintele Klaus Iohannis, care a subliniat că „este nevoie de un Guvern care se apucă să rezolve problemele care îi preocupă și pe români”.

Nicolae Ciucă, noul premier desemnat al României. Klaus Iohannis: „Trebuie să terminăm cu această criză de preocupări care țin doar de politicieni”

„Tocmai am încheiat consultările cu formațiunile parlamentare, consultări pentru găsirea unei soluții guvernamentale. Discuțiile de astăzi au fost considerabil mai bune, după părerea mea, decât ultimele discuții. Am reiterat la fiecare întâlnire că acum este nevoie de o soluție reală, acum criza politică trebuie să se încheie, acum este nevoie de un Guvern care se apucă să rezolve problemele care îi preocupă și pe români. Trebuie să terminăm cu această criză de preocupări care țin doar de politicieni. Această criză a durat deja prea mult, este inadmisibil să continuăm în acest stil. Avem criza pandemică, avem o situație dramatică în spitalele din România, iarna bate la ușă, prețurile la energie cresc. Chiar dacă acum avem soluții pentru aceste chestiuni, este nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru a pune în practică soluțiile pe care le-am gândit. În acest sens, am fost foarte mulțumit și bucuros că Partidul Național Liberal a venit cu o nouă abordare, s-a votat acolo în unanimitate un candidat care mi-a fost propus, în persoana domnului Nicolae Ciucă, aici prezent. Analizând întreaga situație, discuțiile și trăgând concluziile care se impun, am decis să îl desemneze drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Nicolae Ciucă”, a declarat șeful statului.

Nicolae Ciucă a mai ocupat funcția de prim-ministru, însă ca interimar, în decembrie 2020, ocupând această poziție între momentul demisiei lui Ludovic Orban și învestirea cabinetului de coaliție PNL-USR-UDMR, când postul a fost preluat de Florin Cîțu.

Potrivit Constituției României, „candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului”, iar „Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor”, ceea ce înseamnă că generalul în rezervă și cabinetul propus au nevoie de cel puțin 234 de voturi pentru a trece cu bine de votul de învestitură.