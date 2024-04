Nicolae Ciucă: Sebastian Burduja are tinerețea, curajul și spiritul de sacrificiu necesare pentru a candida la Primăria Capitalei

Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, a lăudat calitățile lui Sebastian Burduja la evenimentul de depunere a candidaturii acestuia pentru Primăria Capitalei.

„ Sebastian Burduja are planul de dinainte să candideze. Are și tinerețea are și curajul, că este nevoie și de curaj în acest demers. Are partea aceasta de spirit de sacrificiu. Pentru a intra în această competiție trebuie să sacrifici multe chestiuni care țin de aspectele personale și familiale. Este sprijinit de oameni care au fost alături de el”, a spus Ciucă, sâmbătă.

Ciucă a lăudat și faptul că Burduja a venit la BEM cu motocicleta.

„ Acum am putut să-l vedem pe Sebastian Burduja așa cum este el. Pentru mine este prima dată când văd un candidat venind astfel la depunerea candidaturii, și pentru asta cred că merită aplaudat.

L-am întrebat > și mi-a zis: >. Eu, personal, apreciez foarte mult la orice om, dar în deosebit la un candidat care vine să le ceară oamenilor încredere, să le ceară să-l voteze.