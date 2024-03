Nicolae Ciucă spune că îl „evaluează” pe Ionuț Lupescu pentru o posibilă candidatură la Primăria Capitalei

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a explicat de ce partidul nu-l susține pe Nicușor Dan pentru un nou mandat la Primăria Capitalei și a susținut că nu exclude ca PNL și PSD . Ciucă a mai afirmat că îl „evaluează” pe Ionuț Lupescu pentru o posibilă candidatură la Primăria Capitalei.

Ciucă explică de ce PNL nu-l susține pe Nicușor Dan pentru încă un mandat la Primăria Capitalei

Întrebat, la , de ce nu îl susține pe Nicușor Dan, Nicolae Ciucă a răspuns: „Pentru că nu este membru PNL. Nu e singurul motiv. Am avut o relație cât se poate de normală și am în continuare, discut cu dl. primar de fiecare dată și l-am rugat să ia o decizie pentru că PNL trebuie să aibă un candidat. Și până în acest moment nu avem un răspuns din partea dumnealui, ca atare, fără să fac o analiză a tot ce înseamnă activitatea de manager al Bucureștiului… Primarul trebuie să fie cel mai bun gospodar. Cineva îmi spunea că în Ardeal, primarii înainte de a fi aleși, oamenii din comună trebuie să vadă cum arată gospodăria. Dacă e o gospodărie așezată atunci merită să fie luat în calcul. Tot la fel trebuie să se întâmple și la noi. În orașele mari, e o situație mult mai complexă, mai delicată care trebuie să aibă cerințe absolut evidente pentru managementul acestei structuri”.

Ciucă a mai spus că nu exclude un candidat comun PNL-PSD la Primăria Capitalei: „Dacă vom găsi acea persoană care să fie agreată de ambele partide și să aibă perspectiva că îndeplinește , cu certitudine vom putea să ne înțelegem”.

Ciucă îl „evaluează” pe Ionuț Lupescu pentru Primăria Capitalei

„Ne-am uitat și am căutat să vedem acei oameni care au în spate un background, inclusiv managerial. Ionuț Lupescu a făcut parte din staff-ul UEFA, a gestionat un buget de 5,5 miliarde pe an, Bucureștiul nu are atâția bani, și l-a gestionat foarte bine, s-a întors cu credențiale foarte bune din această funcție, eu îl evaluez, ca de altfel pe toți cei care au făcut performanță în sport, ca oameni care au disponibilitatea să se sacrifice pe sine pentru a-și îndeplini un anume obiectiv.

Face parte din generația de aur și generația de aur, la vremea respectivă a făcut istorie… Eu consider că este o persoană foarte bună pentru a fi testat și sondat în acest moment. Vedem ce zic bucureștenii”, a mai declarat Nicolae Ciucă, pentru Digi24.