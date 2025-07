Nicușor Dan a anunțat când ar putea fi gata noua Lege a salarizării: Sunt vreo 200 de sporuri. Sporurile justificate vor fi incluse în această lege, restul vor dispărea (VIDEO)

Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul , că într-un an – un an și jumătate am putea să avem un set de măsuri echilibrate asupra impozitării și taxării în România.

Nicușor Dan, despre sporuri

Întrebat dacă e posibil să se revină asupra unor măsuri contestate de categoriile sociale, Nicușor Dan a răspuns: „Da, vă dați seama că totul e… Să ne uităm la sporuri de exemplu: sunt vreo 200 de care de-a lungul timpului au fost acordate prin lege, unele sunt incluse în salariu, altele nu, au fost acordate diferitelor categorii profesionale. Nu se putea face o analiză în 30-40 de zile pe toate cele 200 de sporuri și să fie și făcute și proiectele de modificare pentru actele normative. România are nevoie – și toate partidele din coaliție au fost de acord cu asta, de o Legea a salarizării în care să avem o abordare foarte nuanțată pe toate categoriile profesionale și să dispară sporurile. În funcție de ce sunt actualmente sporuri justificate să fie incluse în Legea salarizării unitare și de legea asta să nu ne mai atingem ani de zile. Cam asta e unde trebuie să ajungem, dar probabil să ajungem aici ne trebuie un an-un an și jumătate”.

Dan, despre orizontul de timp privind parte dintre reforme

„Ați văzut că am avut o atitudine nuanțată față de Guvern, unde le dau dreptate e că au trebuit luate niște măsuri, să zic așa, din topor, că nu era timp de analiză și ne presa timpul”, a insistat președintele.

