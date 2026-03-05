Nicușor Dan a decis că nu e cazul să convoace CSAT pentru a discuta despre scutul nuclear european propus de Franța. Se depărtează Nicușor Dan de Macron (VIDEO)

Aflat în Polonia, președintele Nicușor Dan a anunțat că nu este nevoie să convoace pentru a discuta situația din Orientul Mijlociu. Șeful statului a dat de înțeles că scutul nuclear european propus de Franța nu este de mare ajutor.

Ce spune Nicușor Dan despre scutul nuclear propus de Franța

„Legat de situația din Orientul Mijlociu, nu am convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării și nu îl vom convoca pentru că lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România.

În schimb, evident că toată lumea din structurile tehnice cooperează și am toate rapoartele de la structurile militare.

În primul rând, România, ca toate țările NATO, sunt sub umbrela nucleară NATO, oferită de Statele Unite. Asta este primul punct. Apoi, ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componente nucleară care se iau în cadrul alianței. Deci, din punctul acesta de vedere, România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară. Mai departe, în relația cu Franța, noi, după cum știți, avem un parteneriat strategic care este un parteneriat pe mai multe paliere. Acest parteneriat este într-o extindere și mă opresc aici.”, a declarat președintele Nicușor Dan referitor la scutul nuclear propus de Franța. Nici atacurile Iranului asupra bazelor militare ale nu îl îngrijorează pe Nicușor Dan. Suntem absolut protejați! Deci nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment. Evident că în contextul de escaladare în zona Golfului s-a ridicat gradul de alertă în bazele militare americane peste tot în lume, dar asta este tot. Deci nu există niciun motiv de îngrijorare. Ce se întâmplă cu românii blocați în Orientul Mijlociu

Cât despre românii blocați în Orientul Mijlociu, șeful statului afirmă că totul este sub control. Cei mai vulnerabili vor fi aduși acasă pe banii statului, spune Nicușor Dan.

„Prioritatea pentru noi este să ne asigurăm că cetățenii români care au fost prinsi de conflict în regiune pot să revină acasă și aici cu totul sunt cam 5.000 de români care nu sunt rezidenți în toate țările din regiune și ei sunt în contact cu Ministerul de Externe, cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduși pe cheltuiala statului român cei care sunt în alte categorii sunt ajutați să vină pe cheltuiala lor proprie. Pe chestiunea asta suntem în control.

Ca un comentariu despre situația din Golf, nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorat terorismul în regiune și care a destabilizat regiunea an la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară și care din aceste motive a fost supusă sancțiunilor europene.”, spune Nicușor Dan.