B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan a decis că nu e cazul să convoace CSAT pentru a discuta despre scutul nuclear european propus de Franța. Se depărtează Nicușor Dan de Macron (VIDEO)

Nicușor Dan a decis că nu e cazul să convoace CSAT pentru a discuta despre scutul nuclear european propus de Franța. Se depărtează Nicușor Dan de Macron (VIDEO)

Adrian A
05 mart. 2026, 14:23
Nicușor Dan a decis că nu e cazul să convoace CSAT pentru a discuta despre scutul nuclear european propus de Franța. Se depărtează Nicușor Dan de Macron (VIDEO)
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune Nicușor Dan despre scutul nuclear propus de Franța
  2. Ce se întâmplă cu românii blocați în Orientul Mijlociu

Aflat în Polonia, președintele Nicușor Dan a anunțat că nu este nevoie să convoace CSAT pentru a discuta situația din Orientul Mijlociu. Șeful statului a dat de înțeles că scutul nuclear european propus de Franța nu este de mare ajutor.

Ce spune Nicușor Dan despre scutul nuclear propus de Franța

„Legat de situația din Orientul Mijlociu, nu am convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării și nu îl vom convoca pentru că lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România.

În schimb, evident că toată lumea din structurile tehnice cooperează și am toate rapoartele de la structurile militare.

În primul rând, România, ca toate țările NATO, sunt sub umbrela nucleară NATO, oferită de Statele Unite. Asta este primul punct. Apoi, ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componente nucleară care se iau în cadrul alianței.

Deci, din punctul acesta de vedere, România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară. Mai departe, în relația cu Franța, noi, după cum știți, avem un parteneriat strategic care este un parteneriat pe mai multe paliere. Acest parteneriat este într-o extindere și mă opresc aici.”, a declarat președintele Nicușor Dan referitor la scutul nuclear propus de Franța.

Nici atacurile Iranului asupra bazelor militare ale statelor NATO nu îl îngrijorează pe Nicușor Dan.

Suntem absolut protejați! Deci nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment. Evident că în contextul de escaladare în zona Golfului s-a ridicat gradul de alertă în bazele militare americane peste tot în lume, dar asta este tot. Deci nu există niciun motiv de îngrijorare.

Ce se întâmplă cu românii blocați în Orientul Mijlociu

Cât despre românii blocați în Orientul Mijlociu, șeful statului afirmă că totul este sub control. Cei mai vulnerabili vor fi aduși acasă pe banii statului, spune Nicușor Dan.

„Prioritatea pentru noi este să ne asigurăm că cetățenii români care au fost prinsi de conflict în regiune pot să revină acasă și aici cu totul sunt cam 5.000 de români care nu sunt rezidenți în toate țările din regiune și ei sunt în contact cu Ministerul de Externe, cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduși pe cheltuiala statului român cei care sunt în alte categorii sunt ajutați să vină pe cheltuiala lor proprie. Pe chestiunea asta suntem în control.

Ca un comentariu despre situația din Golf, nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorat terorismul în regiune și care a destabilizat regiunea an la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară și care din aceste motive a fost supusă sancțiunilor europene.”, spune Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
PSD anunță boicotarea ședinței CGMB. Daniel Băluță acuză „înăbușirea democrației” și atacă administrația Capitalei
Politică
PSD anunță boicotarea ședinței CGMB. Daniel Băluță acuză „înăbușirea democrației” și atacă administrația Capitalei
Cum ar putea fi forțat Ilie Bolojan să își dea demisia. La ce scenariu se „lucrează” în culisele PSD (SURSE)
Politică
Cum ar putea fi forțat Ilie Bolojan să își dea demisia. La ce scenariu se „lucrează” în culisele PSD (SURSE)
Bolojan, despre numirea viitorilor șefi ai serviciilor de informații: „În condiţii normale ar trebui să se ajungă la o înţelegere”
Politică
Bolojan, despre numirea viitorilor șefi ai serviciilor de informații: „În condiţii normale ar trebui să se ajungă la o înţelegere”
Referendumul lui Nicușor Dan amânat pentru anul viitor. Bolojan bagă la sertar voința bucureștenilor (Video)
Politică
Referendumul lui Nicușor Dan amânat pentru anul viitor. Bolojan bagă la sertar voința bucureștenilor (Video)
De ce a fost Bolojan primul premier și nu Grindeanu. Explicațiile șefului Guvernului / Ce a spus despre tensiunile din PNL (VIDEO)
Politică
De ce a fost Bolojan primul premier și nu Grindeanu. Explicațiile șefului Guvernului / Ce a spus despre tensiunile din PNL (VIDEO)
Trucul premierului Bolojan. Cum a scos mai mulți banii din buzunarele românilor ca să-i dea primarilor (VIDEO)
Politică
Trucul premierului Bolojan. Cum a scos mai mulți banii din buzunarele românilor ca să-i dea primarilor (VIDEO)
Ce plan are Ilie Bolojan pentru reorganizarea administrativă a României: „Se poate face fără mari probleme” (VIDEO)
Politică
Ce plan are Ilie Bolojan pentru reorganizarea administrativă a României: „Se poate face fără mari probleme” (VIDEO)
Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune pe prețul gazelor. Guvenul prelungește plafonarea (VIDEO)
Politică
Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune pe prețul gazelor. Guvenul prelungește plafonarea (VIDEO)
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă prețul combustibilului va ajunge la 10 lei/litru, în România: „Trebuie să recunoaştem câteva lucruri” (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă prețul combustibilului va ajunge la 10 lei/litru, în România: „Trebuie să recunoaştem câteva lucruri” (VIDEO)
Ilie Bolojan acuză PSD de minciună. Discuțiile din ședințele coaliției sunt diferite de comunicările din spațiul public (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan acuză PSD de minciună. Discuțiile din ședințele coaliției sunt diferite de comunicările din spațiul public (VIDEO)
Ultima oră
16:05 - Explicațiile MAE, după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care o ducea spre avionul de repatriere. Ce a anunțat
16:03 - Schimbare majoră pentru elevi. Categoria care ar putea fi admisă la liceu fără Evaluarea Națională
15:42 - Newsweek: Strigător la cer, Popescu Piedone primește 80.000 de euro daune morale în cazul Colectiv
15:39 - Coloane militare cu blindate COBRA II vor circula în următoarele zile prin țară. Anunțul Ministerului Apărării
15:26 - Astenia de primăvară dă peste cap organismul. De ce apare starea de epuizare care afectează persoanele trecute de 20 de ani
15:14 - Incident șocant în Sectorul 5: Momentul în care o șoferiță nervoasă a călcat cu mașina un polițist local. Cum a început scandalul (VIDEO)
15:02 - Prețurile gazelor nu se vor schimba de la 1 aprilie. Guvernul a adoptat ordonanța care plafonează prețul. Anunțul lui Ilie Bolojan (VIDEO)
14:54 - Ministerul Sănătății introduce 33 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite
14:42 - PSD anunță boicotarea ședinței CGMB. Daniel Băluță acuză „înăbușirea democrației” și atacă administrația Capitalei
14:21 - Președintele Poloniei a anunțat ce a discutat cu Nicușor Dan: „Mulți invitați au văzut steagul României”