Nicușor Dan a promulgat legea care taie banii de chirie pentru parlamentarii cu locuințe în București și Ilfov

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat joi, 24 iulie 2025, legea care le interzice deputaților și senatorilor ce dețin locuințe în București sau Ilfov să mai primească bani publici pentru acoperirea chiriei. Cuprins Parlamentarii cu locuințe în București și Ilfov nu vor mai primi bani de chirie. Ce prevede noul act normativ? Cazul deputatului AUR Mugur Mihăiescu Parlamentarii cu locuințe în București și Ilfov nu vor mai primi bani de chirie Actul normativ modifică Statutul deputaților și senatorilor și prevede că parlamentarii care au domiciliul sau proprietăți rezidențiale în Capitală ori în județul Ilfov – fie personal, fie prin soț/soție – nu mai pot beneficia de suma forfetară destinată cheltuielilor de cazare. „Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 24 iulie 2025, următoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților şi al senatorilor (PL-x 210/23.06.2025); Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2026 ca Anul Constantin Brâncuși (PL-x 151/20.05.2025)”, Administrația Prezidențială. Măsura vine după ce presa a relatat că mai mulți aleși, deși aveau apartamente în București, încasau lunar până la 4.600 de lei din bugetul Parlamentului pentru chirie. Ce prevede noul act normativ? Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Statutului deputaţilor şi al senatorilor, în sensul excluderii de la dreptul de a beneficia de sumele forfetare pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul Bucureşti a deputaţilor şi senatorilor care au domiciliul sau care deţin, personal ori împreună cu soţul/soţia, în proprietate un imobil cu destinaţie de locuinţă situat în municipiul Bucureşti sau în judeţul Ilfov, precum şi a celor ai căror soţi/soţii deţin un astfel de imobil ca bun propriu. „Deputaţilor şi senatorilor li se acordă lunar, pe durata mandatului, pe bază de declaraţie pe propria răspundere, care reprezintă document justificativ, o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor, şi respectiv, al Senatului, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul Bucureşti. Cuantumul sumei este stabilit prin hotărârea birourilor permanente reunite ale celor două Camere, în funcţie de resursele bugetare ale fiecărei Camere. De aceste prevederi nu beneficiază deputatul şi senatorul care are domiciliul sau care deţine, el/ea sau soţul/soţia acestuia, în proprietate un bun imobil cu destinaţie de locuinţă, bun propriu sau bun comun al acestora, în municipiul Bucureşti sau în judeţul Ilfov”, se arată în lege. Legea a fost votată la finalul lunii iunie în plenul reunit al celor două Camere, cu o majoritate covârșitoare: 361 de voturi „pentru”, 2 abțineri și 3 parlamentari care nu și-au exprimat opțiunea. Tot joi, președintele a mai semnat decretul privind instituirea anului 2026 ca Anul Constantin Brâncuși. Cazul deputatului AUR Mugur Mihăiescu Unul dintre cazurile mediatizate intens de deputați care au primit bani chirii, deși locuiesc în regiunea București-Ilfov este cel al deputatului AUR, Mugur Mihăescu. Deputatul AUR Mihăescu că a încasat suma de 4.000 de lei pe lună timp de șase luni pentru plata chiriei. Înainte de vot, Mihăescu a fost întrebat cum va vota în privința proiectului de lege care prevede eliminarea chiriilor pentru parlamentarii cu proprietăți în București sau Ilfov. „Cu două mâini. (…) Noi am propus un amendament imediat ce am aflat de lucrul acesta. Până când ajunge datoria să nu depăşească 50%, datoria externă a ţării, să mergem pe buget de austeritate şi pe buget de normalitate, adică să contribuim cu toţi. Noi n-am dat legea asta. Când am intrat în Parlament, habar nu aveam de existenţa acestei legi. Ea a fost moştenită de ani de zile de acum, de mulţi ani, şi trebuia să o amendăm de atunci”, a precizat deputatul la Palatul Parlamentului.