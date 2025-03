Nicușor Dan a spus câți bani a strâns din donații și ce sumă a cheltuit, până acum, în precampanie: „Cam asta este ținta noastră” (VIDEO)

, primarul General al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale, a spus în cadrul emisiunii Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, pe B1 TV, câți bani a strâns din donații și ce sumă a cheltuit, până acum, în .

Nicușor Dan a declarat că, până în prezent, a cheltuit aproximativ 600.000 de euro în precampania electorală.

De asemenea, el a menționat că a reușit să strângă aproximativ 2,5 milioane de lei din donații, provenind de la aproximativ 8.000 de persoane. Nicușor Dan a precizat că speră la o sumă totală de un milion de euro până pe 4 aprilie, când se încheie perioada de precampanie.

Nicușor Dan, despre strategia pentru TikTok

Candidatul independent la prezidențiale a discutat și despre strategia sa de campanie pe platformele sociale, în special TikTok, unde a menționat că nu se pot plăti promovări politice, dar că se concentrează pe crearea de conținut dinamic și atractiv pentru a ajunge la un public mai larg.

“Am schimbat echipa. Există, am înțeles și eu săptămânile astea pentru că am folosit TikTok-ul și în alegerile locale, nu numai TikTok, am folosit și X, și Facebook, și Instagram, și Youtube, și tot ce există și pe TikTok, în campania din vară, la alegerile locale, nu am avut o mare creștere cu filmele pe care le puneam simultan pe toate rețelele de socializare și ce am învățat săptămânile astea este că TikTok-ul are nevoie de un alt mod de a monta filme.

Trebuie să fie mult mai dinamic, să nu există poziții statice, să existe ceva la început, care să atragă. În fine, e un mod de a face filme pe TikTok și sunt niște oameni care s-au specializat să facă tipul ăsta de mesaje video”.

Întrebat care este bugetul pentru asta, Nicușor Dan a răspuns:

“10-15.000 de euro, că doar doar ce am început acum, cred că sunt 3 săptămâni de când am început.

Eu vorbesc de o firmă care produce și care pune în numele meu pe TikTok, eu despre asta vorbesc”.

Pe TikTok, spre deosebire de Facebook și toate celelalte, nu ai voie să plătești promovare politică și atunci e doar modul în care ei fac filme și ele sunt puse pur și simplu de cineva pe TikTok. Bineînțeles, noi când punem pe Facebook, plătim.

Când punem pe cele pe care le considerăm importante. Pe Instagram, de asemenea. Pe TikTok nu se poate face asta. Pe TikTok, însă, este o mare efervescență. Acolo este locul în care se întâmplă lucrurile acum și dacă sunt foarte mulți susținători care apreciază ceva, cumva filmul ăla se duce la TikTok, vede că e ceva de interes, și distribuie și la mai mulți oameni și dacă găsesc și acolo susținători cam asta e.

Încercăm să facem două-trei filmulețe pe zi. Alternăm teme de divertisment, cu teme foarte serioase. Am fost la tuns – divertisment, am coborât în subteran unde se schimbă conductele de termoficare – e o chestie serioasă. Am mâncat o shaorma, am vorbit de tramvaie, deci alternăm. Așa credem noi că putem să ajungem la un public care stă pe TikTok”.

Câți bani a cheltuit până acum în precampanie

Întrebat dacă este foarte costisitoare toată toată mobilizarea aceasta a precampaniei electorale, Nicușor Dan a răspuns:

“Noi am cheltuit până acum vreo 600.000 euro, în această precampanie, din care vreo 200.000 pe panourile pe care le-ați văzut, nu sunt multe, sunt 300 în toată România.

În noiembrie s-au cheltuit sume mult mai mari, de ordinul milioanelor de euro pe panouri, și restul pe online și alte chestiuni, deplasările pe care le facem în weekend-uri”.

Nicușor Dan a fost întrebat câți bani a strâns până acum din donații.

“Am reușit să strângem, deocamdată, e online pe pagina de campanie – nicusordan.ro, am reușit să strângem cam 2 milioane și jumătate de lei, de la cam 8000 de persoane, până în momentul ăsta și mai avem speranțe sau chiar promisiuni de la oameni, care să doneze sunt mai mari la notar.

Deci vrem să ajungem undeva până în 4 aprilie, până când suntem în precampanie și când statul nu decontează nimic, vrem să ajungem la un milion de euro. Cam asta este ținta noastră și de asta și cheltuielile pe care le facem sunt ajustate în funcție de ținta asta”.

Donațiile pot fi vizionate în timp real pe site-ul lui Nicșor Dan

Primarul General a fost întrebat de unde a făcut rost de restul de bani pe care i-a cheltuit până acum, dat fiind faptul că a cheltuit mai mult decât a strâns din donații.

“Așa cum am spus, am primit până acum cam 2 milioane și jumătate de lei. Asta înseamnă 500.000 EUR și am cheltuit cam 600.000 EUR pentru că avem niște promisiuni că, cumva, o să ajungem la un million”.

Chestionat dacă nu a achitat toate acele sume de bani, Nicușor Dan a răspuns: “Da, sunt cheltuieli avansate”.

Candidatul independent la prezidențiale a fost întrebat dacă poate să le garanteze românilor că toate sursele de bani vor fi la vedere și că nu va ascunde cine știe ce personaje obscure.

“Pentru viitor, poți să faci orice, dar pentru mine, eu nu sunt nou în politică și în campanii. Am candidat de mai multe ori independent și lucrurile astea s-au verificat, adică am strâns bani și în campania de la alegerile locale din vara anului ăstuia, am strâns bani și în campania de la locale din 2020, și tot timpul am indicat cât am strâns.

De exemplu, acum, pentru alegerile prezidențiale, a trebuit să îmi depun declarația de avere. În declarația de avere am raportat, conform legii, toți oamenii care mi-au donat mai mult de 4.000 de lei. Acum, în campania asta, cu cei 2 milioane și jumătate de lei de care am vorbit, este public pe site-ul meu nicusordan.ro. Acolo e o rubrică de donații și, în timp real, poți să vezi toată lista de donatori, dar unii dintre ei, cred că jumătate, au dreptul ca, dacă plătesc mai puțin de 4.000 de lei, să declare anonim. Bineînțeles că statul român, dacă vrea la un moment dat, poate să-i verifice. Noi trebuie să le luăm buletinul, să îi verificăm că sunt cetățeni români, dar ei au dreptul să fie anonimi, dacă asta doresc și și suma pe care o donează e mai mică de 4.000 de lei”.