Acasa » Politică » Nicușor Dan estimează un acord pe legea pensiilor magistraților: „Toată lumea înțelege că acest subiect trebuie închis”

Nicușor Dan estimează un acord pe legea pensiilor magistraților: „Toată lumea înțelege că acest subiect trebuie închis”

Adrian Teampău
12 nov. 2025, 14:00
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Preşedintele Nicuşor Dan despre pensiile magistraților
  2. Reglementări pentru cadrele militare și lucrătorii MAI

Nicuşor Dan estimează că se va ajunge la un acord pe legea pensiilor magistraților. Șeful statului susține că toate părțile implicate vor ca această chestiune să fie închisă.

Preşedintele Nicuşor Dan despre pensiile magistraților

Toate părțile implicate într-o decizie pe legea pensiilor magistraților își dorește o rezolvare a acestei probleme. Președintele Nicușor Dan consideră că se va ajunge la un acord pe acest subiect, în aeastă lună. El a fost întrebat dacă după discuţia de la Cotroceni, cu partidele, există flexibilitate atât în privinţa cuantumului pensiei magistraţilor, dar şi a anilor de tranziţie.

„Vestea bună este că discuţia de ieri a durat doar o oră şi jumătate. Mă aşteptam la două ore şi jumătate, ceea ce înseamnă că am început să ne obişnuim unii cu alţii şi să reuşim să agreăm nişte lucruri. Nu vreau să vă spun, pentru că sunt…”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că este un proces de negociere între mai mulți actori politici în care Președinția este mediator. El a mai spus că a sesizat o dorință de acord la cei implicați, iar acest lucru s-ar putea întâmpla în luna noiembrie. Reforma pensiilor magistraţilor este un jalon pe care România şi l-a asumat prin PNRR şi trebuie adoptată până la 28 noiembrie. În caz contrar, țara noastră va pierde 230 de milioane de euro.

„Cumva este un proces de, să-i spunem, negociere între mai mulţi actori, eu sunt un mediator, deci nu pot să vă spun exact ce s-a discutat înăuntru, însă ce cred că pot să spun este că cred că din toate părţile există înţelegerea faptului că această chestiune trebuie închisă. Şi dacă lucrul ăsta se poate întâmpla în noiembrie cu atât mai bine”, a afirmat președintele Dan.

Reglementări pentru cadrele militare și lucrătorii MAI

Președintele Nicușor Dan a mai vorbit, în acest context și de situația cadrelor militare și a lucrătorilor MAI. El a precizat că cei ce îndeplinesc condițiile de pensionare, dar vor rămâne în sistem, vor beneficia, ulterior de prevederile legii actuale. Șeful statului a ținut să-i liniștească pe cei care se tem că își vor pierde o parte din drepturile de pensie, așa cum s-a întâmplat cu magistrații.

„Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare şi al oamenilor din Ministerul de Interne şi servicii că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraţilor se va întâmpla şi în aceste zone. Da, este o discuţie care va începe la un moment dat, însă, ceea ce vreau să transmit este că, aşa cum pentru magistraţi este expres că cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare în momentul noii legi vor beneficia de aceste condiţii de pensionare mai departe. În momentul în care se vor pensiona, dacă aleg să rămână în sistem, vor beneficia de condiţiile de la momentul acesta şi nu de la momentul viitor în care se vor pensiona, există acord politic pe toate palierele pentru ca acelaşi lucru să se întâmple în sistemele de apărare, interne, servicii”, a spus preşedintele.

Nicușor Dan a subliniat că îngrijorările legate de condiţiile de pensionare nu reprezintă un motiv pentru care angajaţii MAI și cadrele militare să se pensioneze în acest moment. El a menționat că oamenii să aibă o previzibilitate pe ce se va întâmpla cu viitorul lor profesional. În acst sens a dat exemplu situația magistraților care s-au pensionat de teamă că-și vor pierde privilegiile.

„Nu este un motiv ca oamenii să se pensioneze pentru că, din păcate, din cauza incertitudinii, vorbesc acum doar de zona de magistraţi, din cauza incertitudinii pe ce urma să fie în sistemul de justiţie multă lume s-a pensionat de teama că mai târziu nu va avea aceleaşi condiţii de pensionare. Deci vreau să fac anunţul ăsta foarte clar pentru ca oamenii să aibă o previzibilitate pe ce se va întâmpla cu viitorul lor profesional”, a spus şeful statului.

