Nicușor Dan a anunțat că a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Ce au stabilit cei doi șefi de stat

Ana Maria
07 nov. 2025, 19:17
Sursa foto: presidency
Cuprins
  1. Despre ce au discutat Nicușor Dan și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski
  2. Ce presupune viitorul parteneriat strategic
  3. Ce s-ar putea întâmpla dacă Ucraina va pierde războiul

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a avut o discuție telefonică importantă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Potrivit acestuia, convorbirea s-a concentrat pe situația de securitate din regiune și pe nevoia unei intensificări a eforturilor diplomatice în direcția unei păci durabile în Ucraina. Tema principală a dialogului a fost consolidarea relațiilor bilaterale și construirea unui parteneriat strategic România-Ucraina, proiect care ar urma să fie dezvoltat în perioada următoare.

Președintele României  a subliniat pe platforma X că discuția a fost una extinsă și aplicată:

„Discuţie substanţială telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, astăzi, cu privire la situaţia actuală de securitate şi la necesitatea intensificării eforturilor pentru a ajunge la o pace durabilă şi justă în Ucraina.”

Nicușor Dan a reiterat sprijinul ferm al României pentru Ucraina, subliniind că miza depășește granițele țării vecine:

„Ucraina trebuie să câştige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu şi pentru valorile noastre comune.”, a mai adăugat președintele.

Ce presupune viitorul parteneriat strategic

Cei doi șefi de stat au convenit asupra necesității de a construi relații mai strânse.

„La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic. Ambele părţi ne-am angajat să punem în aplicare o agendă pragmatică, orientată spre viitor şi durabilă”, a mai transmis Nicușor Dan pe rețeaua X.

Ce s-ar putea întâmpla dacă Ucraina va pierde războiul

Amintim că Nicușor Dan a declarat în urmă cu ceva timp pentru B1 TV, în interviul realizat de Ioana Constantin, că dacă Ucraina va pierde războiul, atunci România va fi vecină cu Federația Rusă:

“Pentru ipoteza nefericită că Ucraina cedează, România nu ar mai fi vecină cu ceva asemănător cu Belarus, ar fi vecină direct cu Federația Rusă. Cred că nimeni care este rațional și cunoaște puțină istorie între România și Rusia nu vrea chestiunea asta”, a spus președintele.

De asemenea, tot atunci președintele României a discutat și despre  sprijinul pe care țara noastră îl oferă Ucrainei.

“Toată lumea sprijină Ucraina, dar cumva proporțional cu capacitatea economică a fiecăreia dintre țări. Pentru multe țări, cum ar fi Canada, e o chestiune care ține de ordinea internațională, este o valoarea fundamentală pentru țările occidentale, că noi după al Doilea Război Mondial am construit o ordine internațională care a adus pace și prosperitate. Pentru țările din estul Europei este o chestiune de proprie securitate națională. Tu îi ajuți pe alții sperând că în momentul în care ești atacat sau când cineva se gândește că poate să te atace să știe că tu vei fi apărat de toți partenerii tăi”, a mai precizat atunci Nicușor Dan.

