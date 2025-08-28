Ursula von der Leyen ajunge în România pentru a discuta despre securitatea și apărarea Europei. Ce a transmis reprezentanța Comisiei Europene la București

B1 Inregistrari!
Elena Boruz
28 aug. 2025, 14:28
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat stoparea treptată a importurilor de petrol din Rusia. Sursă foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, va porni, vineri, într-un tur al țărilor aflate în „prima linie” a conflictului cu Rusia. Reprezentanța Comisiei Europeane la București a transmis un comunicat oficial, prin care a anunțat când va ajunge în România.

Pe lista țărilor pe care Ursula von der Leyen le va vizita se află Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România.

Cuprins:

  • Când va ajunge președinta Comisiei Europene în România
  • Cum arată programul turului pe care Ursula von der Leyen îl va face

Când va ajunge președinta Comisiei Europene în România

Potrivit informațiilor, Ursula von der Leyen va ajunge în România în data de 1 septembrie. Aceasta se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, împreună cu care se va deplasa către zona Mării Negre, în apropierea orașului Constanța.

Conform comunicatului, aceasta va discuta cu oficiali guvernamentali și ai armatei despre „cooperarea UE-NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, apărarea împotriva și descurajarea amenințărilor maritime și hibride”.

Cum arată programul turului pe care Ursula von der Leyen îl va face

Vineri, președinta von der Leyen va ajunge la Riga, unde se va întâlni cu prim-ministra Letoniei, Evika Salina. Ele vor vizita o fabrică de drone care a primit sprijin din partea UE prin intermediul instrumentului NextGenerationEU.

Mai târziu în cursul aceleiași zile, președinta se va afla la Helsinki, unde se va întâlni cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo. Președinta și prim-ministrul vor fi informați cu privire la răspunsul Europei la flota fantomă a Rusiei și la amenințările reprezentate de războiul subacvatic care vizează infrastructuri submarine critice de pe fundul mării, precum cablurile de comunicații și de energie electrică și conductele energetice. Președinta von der Leyen va participa la un dineu de lucru găzduit de președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Sâmbătă, 30 august, președinta se va afla în Estonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Kristen Michal. Președinta va purta discuții cu forțele de apărare estone și cu personalul militar al NATO.

Duminică, 31 august, președinta von der Leyen va vizita Polonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Donald Tusk. Împreună, se vor deplasa la frontiera cu Belarus pentru a vedea operațiunile instituite în scopul monitorizării și protejării frontierelor estice.

Mai târziu în cursul zilei, președinta se va afla la Sofia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Ei vor vizita o fabrică de apărare de prim rang deținută de stat și cel mai mare sit de producție de armament din țară.

În prima parte a zilei de luni, 1 septembrie, președinta Comisiei Europene se va deplasa la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Ei vor vizita de asemenea frontiera acestei țări cu Belarus. Cei doi președinți vor asista la pregătirile împotriva amenințărilor hibride și convenționale. Mai apoi, aceasta va veni în România.

